¿Querés abrir una cuenta? Estos son los bancos que abrirán el domingo al público

Ante la cantidad de clientes afectados por la caída de Ueno Bank y que buscan abrir cuentas y realizar gestiones en entidades bancarias, algunas entidades han extendido sus horarios de atención este fin de semana para evacuar las consultas y facilitar las transacciones a los ciudadanos que esperan cobrar el anticipo correspondiente al Fondo de Garantía de Depósito (FGD).

EL sábado operaron GNB, Bancop, Basa, Familiar, Itaú, Atlas, en sus distintas agencias y sucursales, de acuerdo con el comunicado emitido por el Banco Central.

En cuanto a la entidad que atenderá excepcionalmente este domingo es el Banco Atlas en el horario de 09: a 13:00 de acuerdo con la comunicación de la banca matriz.

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Estas son las sucursales DE Banco Atlas que abren el domingo 8

Shopping del Sol

Mariscal López

Shopping Pinedo

Shopping Mariano.

Agencia de Lambaré

Ciudad del Este (Km 3,5 y en Km7)

El pago del anticipo del Fondo de Garantía de Depósito (FGD) sigue en curso y hasta el momento el BCP habilitó el segundo grupo de clientes hasta G. 121.760.000, y que abarca a 1.196.000 depositantes que ya poseen cuenta en otra entidad bancaria o financiera.

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La acreditación del anticipo del FGD se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y luego se deberá esperar las conciliaciones correspondientes para el desembolso del total de la garantía que es de 75 salarios mínimos (G. 228.300.0000)