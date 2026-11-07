Ueno Bank: ahorristas no necesitan registro ni trámites para cobrar fondos, aclara Asoban

Los clientes de Ueno Bank recibirán los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de forma gradual y por grupos de beneficiarios. Así lo informó la Asoban en un comunicado difundido este sábado. El BCP asigna los bancos y financieras a través de los cuales se entrega el dinero.

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Cómo consultar qué banco o financiera realizará el pago

Los beneficiarios pueden consultar en la plataforma habilitada por el BCP qué institución tiene a su cargo el pago. Si todavía no aparece un banco o una financiera asignada, deben volver a consultar más adelante, conforme avance la asignación de los grupos.

Para acceder al dinero, el comunicado aclara un punto: “Los beneficiarios no necesitan registrarse ni realizar trámites para recibir sus fondos”.

Los pagos dependen de los lotes de acreditación que el BCP remite a cada entidad bancaria o financiera y estas acreditan los fondos conforme recibe las instrucciones correspondientes al grupo de beneficiarios.

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Quién define los montos del Fondo de Garantía de Depósitos

El BCP establece los montos y las instrucciones para las acreditaciones. Los bancos y financieras deben cumplir esas indicaciones y no pueden cambiar los importes ni revertir los pagos sin autorización del Banco Central.

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Dónde presentar consultas y reclamos por los pagos del FGD

El comunicado fija una fecha para la atención de dudas y reclamos: “A partir del jueves 12 de noviembre, todas las consultas y reclamos relacionados con los pagos serán atendidos por el BCP”.

El correo habilitado para ese fin es pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py

Asoban concluye que una vez que el dinero esté acreditado, los beneficiarios podrán disponer libremente de sus fondos a través de los canales de atención habilitados por el banco o la financiera que les corresponda.

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