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Economía
07 de noviembre de 2026 - 09:52

Ueno Bank: Capasu reclama devolución de ahorros y recuperar la estabilidad económica del país

AME3353. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 05/11/2026.- Personas que se manifiestan frente al Palacio Legislativo exigiendo que se haga juicio político a Santiago Peña, quien este jueves renunció a la presidencia en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME3353. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 05/11/2026.- Personas que se manifiestan frente al Palacio Legislativo exigiendo que se haga juicio político a Santiago Peña, quien este jueves renunció a la presidencia en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió acelerar la devolución de recursos a los ahorristas de Ueno Bank y reclamó medidas urgentes para recuperar la estabilidad económica en Paraguay.

Por ABC Color
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La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las autoridades respuestas concretas para los ahorristas afectados por la situación de Ueno Bank. Por medio de un comunicado difundido anoche, el gremio reclamó medidas urgentes para recuperar la normalidad económica y proteger la confianza en el sistema financiero.

El pedido se centra en las personas que necesitan recuperar su dinero. La cámara solicitó que la devolución se acelere al máximo, a través de los mecanismos legales correspondientes y con transparencia. “Detrás de cada depósito hay trabajo, sacrificio y proyectos de vida”, expresó la organización.

Lea más: Cronología del juicio político: destitución de Santiago Peña y asunción de Alliana

Ueno Bank: Capasu reclama respuestas para los ahorristas

El gremio manifestó su solidaridad con los ahorristas y las demás personas afectadas por la situación del banco. Su reclamo vincula la devolución de los depósitos con la necesidad de preservar la confianza en el conjunto del sistema financiero nacional.

Lea más: Santiago Peña destituido: es el primer Presidente echado por unanimidad

Estabilidad económica: el pedido de los supermercados

La preocupación de Capasu también alcanza a la actividad diaria de los comercios y las empresas. La cámara reclamó condiciones que permitan mantener la producción y cumplir las obligaciones económicas, además de proteger el empleo.

Las familias necesitan tranquilidad, los trabajadores seguridad, los comercios y las empresas previsibilidad, y los inversores confianza”, señaló.

Para el sector supermercadista, el funcionamiento normal del sistema financiero forma parte de las condiciones necesarias para que la actividad económica continúe.

Mujer de mediana edad, con camiseta rosa y gorra amarilla, sostiene un cartel en una protesta pública rodeada de personas.
Una mujer sostiene un cartel crítico durante una manifestación en contra de Santiago Peña.

Lea más: Los senadores que votaron por la condena de Santiago Peña por mal desempeño de funciones

Capasu se pronuncia sobre la situación institucional

Ante los hechos de destitución de Santiago Peña y a la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República, el gremio expresó su expectativa de que las nuevas autoridades restablezcan la paz social y la estabilidad institucional.

También pidió medidas urgentes para fortalecer la seguridad jurídica, es decir, la certeza de que las reglas y los derechos se respeten. “Hacemos un llamado a la serenidad y a la responsabilidad de todos los sectores”, sostuvo el gremio.

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Abastecimiento y empleo: el compromiso de Capasu

La cámara reafirmó su compromiso con el abastecimiento y el empleo. A la vez, advirtió sobre el alcance que la crisis podría tener sobre la vida económica del país.

La estabilidad que Paraguay construyó durante décadas es patrimonio de todos y debemos protegerla”, concluyó.

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