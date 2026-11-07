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Economía
07 de noviembre de 2026 - 08:10

Ueno Bank: casi 1.200.000 ahorristas ya recibieron su dinero, dice el BCP

El presidente interino del Banco Central del Paraguay dijo hoy que ya se han hecho transferencias a 1.196.000 ahorristas de Ueno Bank cuyo dinero quedo congelado en sus cuentas tras el cierre de esa entidad bancaria esta semana. Además, el presidente del Instituto de Previsión Social informó cuándo cobrarán sus haberes y aguinaldos los jubilados de la previsional y cómo avanza el proceso de migración a otros bancos de aquellos que cobraban a través de Ueno.

Por Kike Sosa
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En una conferencia de prensa este sábado en el Palacio de López, luego de una reunión con el presidente Pedro Alliana, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay (BCP) dieron datos actualizados sobre los avances del proceso de devolución a ahorristas de Ueno Bank de sus fondos que quedaron congelados tras el cierre esta semana de esa entidad bancaria.

En declaraciones a medios de comunicación, el presidente interino del BCP, Pedro Acosta, indicó que entre el jueves y el viernes unas 1.196.000 personas recibieron transferencias equivalentes a los montos que tenían depositados en Ueno Bank, que fue cerrado esta semana por la banca matriz debido al deterioro de sus índices de solvencia.

Juan José Galeano en traje oscuro y anteojos, hablando detrás de un podio; Óscar Lovera y otros escuchando atentamente en una sala con banderas.
El ministro de Economía, Óscar Lovera, habla durante la conferencia de prensa de hoy en el Palacio de López.

El dinero transferido proviene del Fondo de Garantía de Depósitos, una reserva de contingencia del BCP establecida para asegurar que los ahorristas reciban su dinero en caso de cierre de un banco.

Lea más: La incertidumbre laboral tras el colapso de Ueno Bank activó la solidaridad empresarial

Acosta explicó que, en el primer día de las transferencias, el pasado jueves, se devolvió el dinero a los ahorristas que tenían entre 1 y 10 millones de guaraníes depositados en Ueno, mientras que ayer se efectivizaron las transferencias a quienes tenían en sus cuentas entre 10 millones y 228.300.000 guaraníes, la cifra tope que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos.

En total han sido transferidos hasta ahora 996 millones de guaraníes, cifra equivalente a alrededor de 160 millones de dólares.

El titular interino del BCP agregó que la banca matriz sigue trabajando de cara a devolver su dinero también a aquellos ahorristas que tenían depositados en Ueno montos superiores a lo cubierto por el Fondo de Garantía.

Lea más: Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, comentó que el presidente Alliana “nos instruyó el máximo esfuerzo para dar respuestas” a los ahorristas afectados por el cierre de Ueno.

La situación de los jubilados del IPS

Derlis León, en traje oscuro y corbata clara, habla al micrófono frente a un fondo de madera y una bandera paraguaya.
Derlis León, presidente del Instituto de Previsión Social.

En la conferencia de prensa de hoy también estuvo presente el presidente del Instituto de Previsión Social, Derlis León, que anunció que los jubilados de la previsional cobrarán su próximo haber mensual y su aguinaldo el próximo 17 de noviembre, según estaba programado.

Lea más: Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank

Agregó que están siendo culminados los procedimientos para migrar a los jubilados que cobraban sus haberes a través de Ueno Bank – unos 32.000 del total de 90.000 jubilados – a cuentas en otros ocho bancos de plaza.

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