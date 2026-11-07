Ueno Bank: productores y exportadores reclaman instituciones fuertes y certeza para el sector

El gremio advirtió que el país enfrenta una crisis de confianza y política con efectos sobre la economía. En un comunicado dirigido a los productores, expresó su respaldo a las medidas necesarias para proteger la estabilidad del sistema financiero y reforzar la seguridad jurídica.

Lea más: Santiago Peña destituido: es el primer Presidente echado por unanimidad

Appec pide recuperar la confianza en la economía

El pronunciamiento de la Comisión Directiva coloca la confianza entre las condiciones que Paraguay necesita para salir adelante. El gremio también plantea la necesidad de contar con seguridad jurídica, es decir, reglas claras que den certeza a quienes producen e invierten.

“Desde Appec apoyaremos las medidas necesarias para preservar la estabilidad del sistema financiero, recuperar la confianza y fortalecer la seguridad jurídica que el Paraguay necesita para salir adelante”, señala el comunicado.

Lea más: Los senadores que votaron por la condena de Santiago Peña por mal desempeño de funciones

Qué espera Appec de las nuevas autoridades

El mensaje también expresa una expectativa sobre la respuesta de las nuevas autoridades que serán parte del Gobierno tras la asunción de Pedro Alliana a la presidencia de la República.

“Confiamos en que las nuevas autoridades estarán a la altura de esta responsabilidad y harán todo lo necesario para recuperar lo perdido y restablecer la confianza”, afirma la Comisión Directiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscalía ordena detención del expresidente Santiago Peña

Producción de alimentos y empleo: el compromiso del sector

Ante ese escenario, Appec ratifica que los productores mantendrán su actividad para lograr mantener los empleos y la producción de alimentos. “El campo no para”, concluyó el gremio.

Lea más: ¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente