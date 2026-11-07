ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
36º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
07 de noviembre de 2026 - 01:57

Ueno bank: segundo grupo de ahorristas empieza a cobrar del Fondo de Garantía de Depósitos

Dos hombres de pie en la entrada de Ueno Bank, uno con uniforme militar y arma, el otro con chaleco amarillo de seguridad.
El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que inició el pago al segundo grupo de ahorristas de ueno bank S.A.Gentileza/Policía Nacional

El BCP anunció el inicio de los pagos a ahorristas de Ueno Bank con depósitos a la vista de G. 10 a 121,7 millones. Piden no tener deudas y cuenta en otro banco.

Por Fernando Ramírez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que inició el pago al segundo grupo de ahorristas de Ueno Bank. Los fondos provienen del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Los depositantes alcanzados deberán cumplir con todas las condiciones establecidas, no solo con alguna de ellas.

Documento oficial del Banco Central del Paraguay sobre el inicio del pago a ahorristas de ueno bank S.A.
El Banco Central del Paraguay anunció el inicio del pago al segundo grupo de ahorristas de ueno bank S.A.

Lea más: ¿Cómo funciona la garantía que respalda los depósitos en Paraguay?

Quiénes cobran en esta etapa

Según el comunicado, el pago corresponde a quienes tengan depósitos a la vista de más de G. 10.000.000 y hasta G. 121.760.000. Además, no deben tener deudas con Ueno Bank, ya sean préstamos, tarjetas u otros productos.

El tercer requisito es contar con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. Los pagos no se hacen en ventanilla: serán acreditados directamente en esas cuentas.

Lea más: Fondos mutuos de Ueno: gestionan el traspaso a otra administradora para restablecer rescates

Deudas y cuenta bancaria: los puntos que pueden dejar gente afuera

La exigencia de no tener deudas con la entidad es el filtro que más puede generar reclamos. Un ahorrista con saldo dentro del rango, pero con una tarjeta o un préstamo pendiente, queda fuera de este grupo según los criterios publicados.

Lo mismo ocurre con quienes no tengan cuenta en otra entidad financiera.

Lea más: ¿Cómo funciona la devolución de fondos a ahorristas? Esto dice el BCP

Sin fecha para los próximos grupos

El BCP indicó que la forma de pago de los grupos siguientes será publicada “próximamente” a través de sus canales oficiales. No se informó una fecha ni un cronograma, lo que mantiene la incertidumbre para quienes aún esperan.

La institución también advirtió que la información en su página web está disponible de manera gradual. Esto depende de que se vayan cargando los datos de los depositantes y de los bancos o financieras.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
02
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
03
Política
Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
04
Política
Lula felicita a Alliana y le invita a trabajar abierta y francamente
Ver más
05
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más

Te puede interesar