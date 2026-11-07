Ueno bank: segundo grupo de ahorristas empieza a cobrar del Fondo de Garantía de Depósitos

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que inició el pago al segundo grupo de ahorristas de Ueno Bank. Los fondos provienen del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Los depositantes alcanzados deberán cumplir con todas las condiciones establecidas, no solo con alguna de ellas.

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Quiénes cobran en esta etapa

Según el comunicado, el pago corresponde a quienes tengan depósitos a la vista de más de G. 10.000.000 y hasta G. 121.760.000. Además, no deben tener deudas con Ueno Bank, ya sean préstamos, tarjetas u otros productos.

El tercer requisito es contar con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. Los pagos no se hacen en ventanilla: serán acreditados directamente en esas cuentas.

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Deudas y cuenta bancaria: los puntos que pueden dejar gente afuera

La exigencia de no tener deudas con la entidad es el filtro que más puede generar reclamos. Un ahorrista con saldo dentro del rango, pero con una tarjeta o un préstamo pendiente, queda fuera de este grupo según los criterios publicados.

Lo mismo ocurre con quienes no tengan cuenta en otra entidad financiera.

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Sin fecha para los próximos grupos

El BCP indicó que la forma de pago de los grupos siguientes será publicada “próximamente” a través de sus canales oficiales. No se informó una fecha ni un cronograma, lo que mantiene la incertidumbre para quienes aún esperan.

La institución también advirtió que la información en su página web está disponible de manera gradual. Esto depende de que se vayan cargando los datos de los depositantes y de los bancos o financieras.