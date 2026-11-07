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Economía
07 de noviembre de 2026 - 14:25

Ueno Bank: UIP pide investigar crisis, revisar controles del Estado y frenar la impunidad

Multitud de manifestantes sosteniendo pancartas en protesta, con mensajes sobre justicia y corrupción.
Manifestantes se reúnen en una protesta en apoyo al juicio político a Santiago Peña en Asunción.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) reclama que se determinen las responsabilidades por la crisis institucional y exige controles que detecten irregularidades a tiempo e impidan que autoridades bajo sospecha usen sus cargos para frenar investigaciones.

Por ABC Color
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La UIP reclamó que se aclaren las responsabilidades por la crisis institucional y que los ahorristas afectados reciban medidas concretas para recuperar sus recursos conforme a la ley. En un comunicado de este sábado, el gremio también pidió revisar los controles del Estado y expresó su respaldo a la nueva conducción nacional.

Para la UIP, la salida de la crisis exige respuestas que la ciudadanía pueda comprobar. Su pronunciamiento vincula la recuperación de la confianza con el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones que correspondan.

“El poder público debe estar al servicio de la ciudadanía, y quienes traicionen esa responsabilidad deben responder ante la ley, sin privilegios ni impunidad”, expresa el documento.

Lea más: Ueno Bank y Grupo Vázquez: suspensión de contratos laborales requiere aval del Ministerio de Trabajo

Ahorristas afectados: UIP reclama medidas para recuperar sus recursos

El comunicado dedica un reclamo específico a las personas cuyos ahorros están afectados. La organización exige información transparente y acciones urgentes para proteger sus derechos.

El pedido apunta a que los afectados tengan respuestas sobre sus recursos y puedan recuperarlos por las vías que establece la ley.

“No es admisible que quienes confiaron sus ahorros al sistema queden atrapados en la incertidumbre mientras los responsables eluden sus obligaciones”, resalta el comunicado.

Lea más: Ueno Bank: Capasu reclama devolución de ahorros y recuperar la estabilidad económica del país

Crisis institucional: investigación y sanciones ante las sospechas

La UIP considera que la actuación de las instituciones y el uso de los mecanismos constitucionales permitieron encauzar la crisis y dar paso a una nueva conducción nacional.

Sin embargo, reclama que las sospechas de mal desempeño y de conductas contrarias a los intereses del país se investiguen hasta sus últimas consecuencias. Pide una investigación independiente y rápida, con respeto a las garantías legales de las personas involucradas.

El gremio reconoce la pronta actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público. A la vez, exige que esa firmeza continúe hasta que los hechos queden completamente aclarados.

Ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal puede convertirse en refugio para la impunidad”, advierte.

Lea más: Ueno Bank: productores y exportadores reclaman instituciones fuertes y certeza para el sector

Controles del Estado: el pedido de la UIP

La organización sostiene que la crisis obliga a revisar cómo actúan los controles estatales. Propone definir con claridad quién debe responder ante una irregularidad y establecer mecanismos que permitan detectar los problemas a tiempo.

También pide procedimientos eficaces para evitar que las autoridades bajo sospecha usen sus cargos para frenar las investigaciones o extender situaciones que perjudican al país.

El planteamiento solicita dar protección a la ciudadanía frente a los abusos y la deshonestidad de quienes tienen responsabilidades públicas.

Lea más: Ueno Bank: ahorristas no necesitan registro ni trámites para cobrar fondos, aclara Asoban

Nueva conducción nacional y confianza ciudadana

La UIP felicita al nuevo presidente de la República Pedro Alliana y al vicepresidente Antonio Barrios. Les atribuye la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana y garantizar la estabilidad, con hechos que demuestren honestidad y compromiso con el interés nacional.

El gremio exige que la crisis abra una ruptura con la tolerancia a la corrupción. “Ningún cargo está por encima de la ley y ningún interés particular puede prevalecer sobre el destino de la República”, cierra el comunicado gremial.

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