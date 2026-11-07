Ueno Bank y Grupo Vázquez: suspensión de contratos laborales requiere aval del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) aclaró que las empresas necesitan autorización para suspender contratos por problemas económicos, operativos o de fuerza mayor. El pronunciamiento surge ante la situación de los trabajadores de firmas vinculadas a Ueno Bank y al Grupo Vázquez.

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¿Cómo se evalúa el pedido de suspensión de contratos?

El Código del Trabajo y su reglamentación exigen que la Autoridad Administrativa del Trabajo evalúe cada pedido. Para acceder a la aprobación, las empresas deben presentar los documentos requeridos y justificar las causas que alegan.

El comunicado emitido en la noche de ayer establece un límite a las decisiones de los empleadores, ya que las suspensiones “no son automáticas ni pueden darse por aprobadas mediante una decisión unilateral del empleador”.

De acuerdo con los datos proporcionados por la cartera laboral, al momento de la debacle este grupo empresarial empleaba a más de 6.000 trabajadores.

Entre las principales preocupaciones de los trabajadores figuran el pago de las liquidaciones finales, las indemnizaciones y la verificación de los aportes previsionales.

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¿Una solicitud ante el Mtess autoriza la suspensión?

El trámite ante la cartera laboral tiene requisitos que las empresas deben cumplir. La evaluación oficial debe preceder a la autorización.

“La sola comunicación a los trabajadores o la presentación de una solicitud ante el Mtess no implica la aprobación de la suspensión”, precisa el ministerio.

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Qué pasa con los derechos de los trabajadores

Para quienes enfrentan esta situación, el Mtess hace una aclaración sobre el alcance de la medida: “La suspensión del contrato no significa la terminación de la relación laboral ni la pérdida de sus derechos”.

El ministerio anunció que mantendrá el seguimiento de las empresas afectadas para verificar el cumplimiento de la legislación y proteger los derechos de los trabajadores.