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Economía
08 de noviembre de 2026 - 22:44

Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios

Pedro Alliana con traje oscuro y corbata, junto a Óscar Orué en traje gris claro, de pie frente a decoraciones gubernamentales.
El presidente Pedro Alliana junto al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué.

El presidente Pedro Alliana anunció que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no pagarán multas, recargos ni intereses por incumplimientos derivados del problema.

Por Fernando Ramírez
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El presidente de la República, Pedro Alliana, anunció que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no deberán pagar multas, recargos por mora ni intereses derivados de los inconvenientes que atraviesa la entidad bancaria.

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X. Además, informó que instruyó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas y empresas que operaban exclusivamente con dicho banco.

Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, expresó Alliana en su publicación.

Lea más: Ueno bank: contadores piden a DNIT periodo de excepción de multas e intereses a contribuyentes

Reclamos de contadores por la situación de Ueno Bank

La decisión presidencial se produce luego de varios reclamos de organizaciones del sector contable, que advirtieron sobre las dificultades que enfrentan miles de contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias debido a la imposibilidad de acceder a sus fondos.

El proceso de resolución de Ueno Bank dejó a numerosos clientes sin disponibilidad inmediata de su dinero. Esta situación también generó inconvenientes para quienes dependen de los servicios de la entidad para realizar operaciones vinculadas a sus actividades comerciales y administrativas.

En ese contexto, el Movimiento Resistencia Contable había solicitado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que adopte medidas excepcionales para los contribuyentes afectados, incluidos aquellos con dificultades para disponer de sus recursos o emitir facturas electrónicas.

Lea más: DNIT ofrece opción para facturar y prepara decisión sobre vencimientos, tras inconvenientes en Itti por caso Ueno

DNIT había anunciado medidas para la facturación

El viernes, la DNIT informó que los contribuyentes con inconvenientes para emitir comprobantes electrónicos podrían solicitar autorización para utilizar facturas preimpresas o autoimpresas como alternativa.

Sin embargo, respecto a los vencimientos de las obligaciones tributarias, la institución había adelantado que tomaría una decisión este lunes.

El anuncio de Alliana se adelanta a esa definición y establece una directriz para evitar que los afectados acumulen sanciones económicas por incumplimientos vinculados a la situación del banco.

Ahora resta conocer cómo la DNIT instrumentará la disposición presidencial y cuáles serán los mecanismos para identificar a los contribuyentes alcanzados por la medida.

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