Caso Ueno significará el uso del 50% de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para cubrir a afectados

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) fue creado en el 2003 por ley 2334/03 con el propósito de brindar protección a los ahorristas del sistema bancario, esto luego de la terrible crisis financiera de los 90, y se alimenta con el aporte de las participantes, cubriendo hasta un tope de 75 salarios mínimos (G. 228.300.000). A la fecha, este fondo, que debe poder cubrir a todos los depositantes de 18 bancos y financieras, acumuló un total de G. 9,9 billones, alrededor de US$ 1.656 millones, informó José Maciel, presidente del FGD.

Con la caída del Ueno Bank con casi 2 millones de depositantes, el BCP estima que requerirá el uso de uno G. 5 billones, cerca de US$ 830 millones de este fondo para cubrir a los afectados, de acuerdo con cálculos preliminares, con base en el balance al mes de septiembre, informaron desde la banca matriz. Según el BCP, mediante el FGD se garantizará la devolución total de su dinero al 97% de los depositantes, mientras que un 3% de los depositantes que superan ampliamente el tope del FGD quedaría atrapado y deberá soportar el largo proceso para intentar recuperar parte de los recursos.

Solo el caso Ueno significará un duro golpe al fondo de garantía que corresponde a todo el sistema, pero a la vez un alivio para los miles de clientes que quedaron atrapados con sus recursos en la entidad que se encuentra en proceso de resolución y cierre, por no cumplir con los niveles de solvencia mínimos para operar.

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¿A cuánto asciende la cartera de ahorros de Ueno?

De acuerdo con los datos oficiales, la cartera de depósitos de la entidad en proceso de resolución llegaba a G. 17,2 billones, alrededor de US$ 2.810 millones.

La mayor parte, un 70% cerca de US$ 1.960 millones corresponden a depósitos del sector privado y un 30% corresponde a fondos públicos, unos US$ 850 millones atrapados en las cuentas del quebrado banco.

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El mayor afectado es el Instituto de Previsión Social (IPS) que cuenta con casi US$ 355 millones incluyendo recursos jubilatorios, Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) y otros. Por su parte Itaipu unos US$ 183 millones, excedentes de la Caja Fiscal por casi US$ 62 millones, entre otros varios entes.

Considerando que el FGD cubre alrededor de G. 5 billones de los depósitos de ueno, quedará por resolver que pasará con los recursos restantes, unos G. 12,2 billones, cerca de US$ 2.030 millones que están fuera de la garantía.

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¿Cuánto ya pagó el BCP del anticipo?

Con el reciente caso de ueno bank, el Congreso aprobó un anticipo del FGD hasta 40 salarios mínimos que ya está siendo acreditado a los afectados. De acuerdo con lo reportado por los directivos de la banca matriz, hasta el viernes el Fondo depositó G. 994.601 billones (US$ 168 millones) como anticipo a los clientes alcanzados por el FGD. Los desembolsos prosiguen y se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre.