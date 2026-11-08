ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
16º
Ahora
ver más
16º
Ahora
HOY
Min
16º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
08 de noviembre de 2026 - 06:00

Caso Ueno significará el uso del 50% de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para cubrir a afectados

Desafío del ahorro.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) dispone de US$ 1.656 millones

De acuerdo con datos oficiales los recursos que dispone el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para cubrir a depositantes del sistema llega a la fecha a US$ 1.656 millones. Sepa cuánto cubrirá el fondo a los clientes de Ueno y cuánto recursos no tendrían cobertura.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) fue creado en el 2003 por ley 2334/03 con el propósito de brindar protección a los ahorristas del sistema bancario, esto luego de la terrible crisis financiera de los 90, y se alimenta con el aporte de las participantes, cubriendo hasta un tope de 75 salarios mínimos (G. 228.300.000). A la fecha, este fondo, que debe poder cubrir a todos los depositantes de 18 bancos y financieras, acumuló un total de G. 9,9 billones, alrededor de US$ 1.656 millones, informó José Maciel, presidente del FGD.

Con la caída del Ueno Bank con casi 2 millones de depositantes, el BCP estima que requerirá el uso de uno G. 5 billones, cerca de US$ 830 millones de este fondo para cubrir a los afectados, de acuerdo con cálculos preliminares, con base en el balance al mes de septiembre, informaron desde la banca matriz. Según el BCP, mediante el FGD se garantizará la devolución total de su dinero al 97% de los depositantes, mientras que un 3% de los depositantes que superan ampliamente el tope del FGD quedaría atrapado y deberá soportar el largo proceso para intentar recuperar parte de los recursos.

Solo el caso Ueno significará un duro golpe al fondo de garantía que corresponde a todo el sistema, pero a la vez un alivio para los miles de clientes que quedaron atrapados con sus recursos en la entidad que se encuentra en proceso de resolución y cierre, por no cumplir con los niveles de solvencia mínimos para operar.

Lea más: Atención clientes de Ueno: ¿Cómo se va a retirar el anticipo del Fondo de Garantía?

¿A cuánto asciende la cartera de ahorros de Ueno?

De acuerdo con los datos oficiales, la cartera de depósitos de la entidad en proceso de resolución llegaba a G. 17,2 billones, alrededor de US$ 2.810 millones.

La mayor parte, un 70% cerca de US$ 1.960 millones corresponden a depósitos del sector privado y un 30% corresponde a fondos públicos, unos US$ 850 millones atrapados en las cuentas del quebrado banco.

Informe financiero sobre Ueno Bank, con cifras sobre depósitos y cuentas corrientes en un entorno moderno.
El informe de Ueno Bank revela cifras financieras clave al 31 de julio de 2026.

El mayor afectado es el Instituto de Previsión Social (IPS) que cuenta con casi US$ 355 millones incluyendo recursos jubilatorios, Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) y otros. Por su parte Itaipu unos US$ 183 millones, excedentes de la Caja Fiscal por casi US$ 62 millones, entre otros varios entes.

Considerando que el FGD cubre alrededor de G. 5 billones de los depósitos de ueno, quedará por resolver que pasará con los recursos restantes, unos G. 12,2 billones, cerca de US$ 2.030 millones que están fuera de la garantía.

Lea más: ¿Cómo funciona la garantía que respalda los depósitos en Paraguay?

¿Cuánto ya pagó el BCP del anticipo?

Con el reciente caso de ueno bank, el Congreso aprobó un anticipo del FGD hasta 40 salarios mínimos que ya está siendo acreditado a los afectados. De acuerdo con lo reportado por los directivos de la banca matriz, hasta el viernes el Fondo depositó G. 994.601 billones (US$ 168 millones) como anticipo a los clientes alcanzados por el FGD. Los desembolsos prosiguen y se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más
03
Nacionales
Grupo armado toma de rehén a guardia durante intento de asalto a vivienda en Villarrica
Ver más
04
Fútbol
Libertad se reencuentra con la victoria y deja fuera de la pelea a Nacional
Ver más
05
Política
Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña
Ver más

Te puede interesar