Docentes de la UNE-SN se movilizarán en San Juan Bautista mañana, lunes

Docentes agremiados en la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN) realizarán una manifestación este lunes 9 de noviembre, a partir de las 09:00, en la plaza Ermita de San Juan Bautista, Misiones, para exigir garantías presupuestarias y mejoras en las condiciones de la educación pública.

La movilización busca visibilizar una serie de reivindicaciones relacionadas con el financiamiento educativo, la seguridad social y los derechos laborales del sector docente, según explicó Valentín Benítez, delegado sindical de la UNE-SN.

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Entre los principales reclamos figura la garantía del Presupuesto 2027, con los fondos previsionales y jubilatorios asegurados. Asimismo, los educadores exigen una inversión equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública y la gratuidad real de la enseñanza, sin recortes ni excusas.

Otro de los puntos planteados está relacionado con la seguridad social, la carrera docente, el escalafón y el cobro de los haberes jubilatorios. También reclaman políticas que garanticen una educación inclusiva y una atención adecuada a la educación indígena.

Por otra parte, los sindicalistas solicitan la pronta desvinculación de los docentes que ya cuentan con resolución de jubilación, a fin de evitar que continúen afectados por trámites burocráticos y dilaciones administrativas.

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La convocatoria se desarrolla bajo la consigna de defender una educación pública, digna y de calidad. Los organizadores llaman a visibilizar las reivindicaciones del sector y exigir respuestas de las autoridades nacionales.