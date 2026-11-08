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Economía
08 de noviembre de 2026 - 10:00

Docentes de la UNE-SN se movilizarán en San Juan Bautista mañana, lunes

Grupo de manifestantes sosteniendo pancartas, con camisetas claras, en un entorno verde y cielo despejado durante la protesta.
Docentes agremiados en la UNE-SN se movilizarán en la plaza Ermita de San Juan Bautista para exigir mejoras en la educación pública y el cumplimiento de sus reivindicaciones laborales y jubilatorias. ARCHIVO ABC.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Los educadores exigirán garantías presupuestarias, inversión en educación y respeto a sus derechos laborales y jubilatorios.

Por Jesús Riveros
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Docentes agremiados en la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN) realizarán una manifestación este lunes 9 de noviembre, a partir de las 09:00, en la plaza Ermita de San Juan Bautista, Misiones, para exigir garantías presupuestarias y mejoras en las condiciones de la educación pública.

La movilización busca visibilizar una serie de reivindicaciones relacionadas con el financiamiento educativo, la seguridad social y los derechos laborales del sector docente, según explicó Valentín Benítez, delegado sindical de la UNE-SN.

Lea más: Docentes amenazan con protestas y conflicto podría salpicar al Mundial de Rally en Paraguay

Entre los principales reclamos figura la garantía del Presupuesto 2027, con los fondos previsionales y jubilatorios asegurados. Asimismo, los educadores exigen una inversión equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública y la gratuidad real de la enseñanza, sin recortes ni excusas.

Otro de los puntos planteados está relacionado con la seguridad social, la carrera docente, el escalafón y el cobro de los haberes jubilatorios. También reclaman políticas que garanticen una educación inclusiva y una atención adecuada a la educación indígena.

Por otra parte, los sindicalistas solicitan la pronta desvinculación de los docentes que ya cuentan con resolución de jubilación, a fin de evitar que continúen afectados por trámites burocráticos y dilaciones administrativas.

La convocatoria se desarrolla bajo la consigna de defender una educación pública, digna y de calidad. Los organizadores llaman a visibilizar las reivindicaciones del sector y exigir respuestas de las autoridades nacionales.

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