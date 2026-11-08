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Economía
08 de noviembre de 2026 - 14:39

Ministerio de la Defensa Pública ofrece asistencia a afectados por crisis del Grupo Vázquez

Un guardia de seguridad este domingo fuera de una sucursal de Ueno Bank en Asunción.
Un guardia de seguridad este domingo fuera de una sucursal de Ueno Bank en Asunción.155732+0000 RODRIGO BUENDIA

El Ministerio de la Defensa Pública puede brindar asistencia a los trabajadores de Ueno Bank y las demás empresas del Grupo Vázquez que quedaron sin empleo esta semana, para que puedan hacer valer sus derechos laborales en torno al cobro de salarios pendientes o liquidaciones.

Por Kike Sosa
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El cierre la semana pasada de Ueno Bank y el colapso de su grupo empresarial, el Grupo Vázquez, dejó repentinamente sin empleos a un gran número de trabajadores de las varias empresas que integraban ese conglomerado, que incluía entidades financieras, agencias de viajes, medios de comunicación y firmas tecnológicas, entre otras.

En un comunicado, el Ministerio de la Defensa Pública recordó que sus servicios están a disposición de las personas afectadas por la crisis laboral y bancaria que desató la situación en torno a Ueno Bank.

El Ministerio de la Defensa Pública ofrece asistencia jurídica gratuita para que los trabajadores afectados puedan hacer valer sus derechos en casos de despido, salarios pendientes, falta de pago de liquidaciones u otros incumplimientos laborales.

Lea más: Caso Ueno: inmovilizan unos US$ 10 millones en bienes de Miguel Vázquez

Puso también a disposición el listado de todos los defensores públicos disponibles durante el mes de noviembre en el fuero de lo laboral y en todos los demás fueros.

¿Dónde puedo contactar?

Está disponible la línea telefónica 133 del Ministerio de la Defensa Nacional para quienes necesiten asistencia para contactar con un defensor público.

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