Moody´s advierte que caso Ueno pone en relieve debilidad de gobernanza, y que esperan una transición ordenada

La calificadora de riesgos Moody´s también se refirió a la crisis del Ueno Bank que sacudió el sistema financiero y político de Paraguay, y que terminó tumbando al expresidente Santiago Peña. En un informe emitido, la calificadora norteamericana indicó que esperan una transición ordenada y que el gobierno encabezado ahora por Pedro Alliana mantenga el actual marco de política económica del país, respaldada en la disciplina macro fiscal, crecimiento, baja inflación y deuda.

En su informe también refiere que no esperan que haya un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay. Esta percepción, según Moody´s está respaldada por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja (alrededor del 38% del PIB). El reporte técnico advierte que los acontecimientos ponen de relieve las persistentes debilidades institucionales y de gobernanza relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción y limitada efectividad gubernamental.

Moody´s detalla que el 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que había sometido a Ueno a un proceso de resolución porque su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo regulatorio tras los ajustes a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

A septiembre último, esta entidad bancaria representaba el 8% de los créditos y el 9% de los depósitos del sistema.

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Quiebra de Ueno desnuda deficiencias de gobernanza y supervisión

Moody´s resalta además que la quiebra de Ueno es negativa para el sistema bancario del país y que esta situación pone de relieve deficiencias de gobernanza y supervisión. No obstante, añaden que esperan que los riesgos sistémicos se mantengan contenidos mediante un proceso de resolución rápido y ordenado.

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Moody´s añade que la quiebra de Ueno Bank genera un pasivo contingente para el gobierno, aunque, agregan que los costos fiscales directos parecen limitarse al posible apoyo de liquidez del BCP al fondo de garantía de depósitos. Sostiene además que el uso del fondo para iniciar el reembolso de los depósitos no implica un costo fiscal inmediato y que estos costos solo se producirían si las entidades públicas incurrieran en pérdidas sobre los saldos no recuperados o necesitaran apoyo presupuestario.

El BCP ha indicado que alrededor del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos de Paraguay y, a septiembre de 2026, el fondo contaba con una liquidez de US$1.600 millones, equivalente a aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno.

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En duda la independencia supervisora y desnuda la persistente debilidad institucional

Moody´s menciona además que la quiebra de Ueno Bank, ante las denuncias de corrupción en la entidad, ha generado inquietud pública sobre la independencia supervisora del BCP y la protección de los activos financieros depositados en el banco. En el ojo justamente está el ex presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien anteriormente se había desempeñado como presidente de Financiera Ueno, entidad predecesora de Ueno. Carvallo renunció y ahora está detenido enfrentando un proceso penal por esta causa.

La agencia crediticia sostiene en general, que estos acontecimientos ponen de relieve la calidad relativamente débil de las instituciones y la gobernanza de Paraguay. Si bien, Moody´s agrega que esta debilidad se ve mitigada en cierta medida por una mayor efectividad de las políticas fiscal y monetaria, las cuales han contribuido a un marco macroeconómico sólido.

“Si bien las reformas —incluidas la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley de Modernización de la Administración Financiera del Estado, la Ley de Alianza Público-Privada, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y la reforma de 2026 del sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal— han mejorado la efectividad de las políticas en los últimos años, persisten las limitaciones de capacidad institucional y los desafíos de implementación, como lo demuestran la quiebra de Ueno y los inesperados atrasos fiscales del gobierno anunciados el año pasado”, advierte tajantemente la agencia calificadora.

Moody´s detalla que evaluación de la fortaleza institucional incorpora las puntuaciones de Paraguay en los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI, por sus siglas en inglés); entre ellas se encuentran las correspondientes a efectividad gubernamental, control de la corrupción y Estado de derecho. Las puntuaciones se sitúan de forma sistemática en el percentil 25 o por debajo de este entre los soberanos que calificamos y son inferiores a la mediana de sus pares calificados en Baa.

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Esperan que Aliana perfil de la política económica

Según la percepción de Moody´s, un gobierno encabezado por Pedro Alliana probablemente mantendría el actual marco de política económica de Paraguay, que respalda la disciplina fiscal, la independencia del BCP para establecer la política monetaria y la estabilidad de precios mediante un régimen de metas de inflación.

Menciona también que, como dirigente clave de la actual coalición gobernante, Alliana ha respaldado una política fiscal centrada en la contención del gasto y contraria a los aumentos de impuestos, en el contexto de un marco fiscal de mediano plazo.

Finalmente, Moody´s expresa que esperan una transición ordenada que facilite la adopción oportuna de decisiones sobre la resolución y asegure la continuidad de las políticas. Advierten que una incertidumbre prolongada en torno a la transición política y una mayor inestabilidad política y social podrían afectar el desempeño económico y fiscal debido al aumento del riesgo político y al deterioro de la confianza de los inversores.