Puente desmoronado por las lluvias deja aisladas a varias comunidades productivas de Caaguazú

El puente, ubicado en la comunidad Guavirá, fue totalmente desmoronado por el fuerte caudal de agua registrado durante las precipitaciones de las últimas semanas. La situación afecta directamente a las comunidades de Primero de Mayo, Primera Línea, Quinta Línea y Montanaro, cuyo camino conecta finalmente con el distrito de R.I. 3 Corrales.

El poblador de la zona, Valentín Génes, manifestó que la Municipalidad de Caaguazú se había comprometido a reparar y rellenar el puente para restablecer el tránsito, pero hasta ahora los trabajos no comenzaron. Señaló que la estructura tiene aproximadamente 12 años de antigüedad y había sido construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sin embargo, aparentemente no contaba con las condiciones estructurales necesarias para soportar el fuerte caudal de agua que se registra en la zona durante las lluvias.

Indicó que el derrumbe está perjudicando principalmente a los productores agrícolas, quienes tienen dificultades para sacar sus mercaderías y trasladarlas hasta los mercados de las grandes ciudades. Esta situación los obliga a realizar largos recorridos alternativos para poder comercializar sus productos, lo que representa mayores dificultades y costos para el sector productivo.

Ante esta situación, Génes pidió a las autoridades una rápida intervención para reconstruir el puente y restablecer la conexión entre las comunidades afectadas.

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Por su parte, el intendente de Caaguazú, Alejo Ríos Medina (PLRA), reconoció que varios sectores del distrito quedaron afectados por las intensas lluvias de la semana pasada. Anunció que este lunes presentará ante la Junta Municipal un pedido de declaración de emergencia vial, a fin de intervenir en los puentes destruidos y reparar los caminos rurales que quedaron en pésimas condiciones.

El jefe comunal explicó que las condiciones climáticas recién están permitiendo el ingreso de camiones de gran porte y maquinarias hasta las zonas afectadas. Aseguró que los trabajos comenzarían desde este lunes y prometió que durante esta semana se estaría solucionando el problema de los puentes dañados y la situación de los caminos rurales.