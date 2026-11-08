“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas

La resolución de Ueno Bank también comenzó a tener consecuencias sobre el proyecto de “transformación” de los antiguos galpones del Puerto de Asunción, que debían convertirse en un complejo de eventos, comercios y estacionamientos.

Las obras están paralizadas luego de que la constructora Codas Vuyk, subcontratista de Nuevo Mundo Entertainment SA, contratista de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en esta concesión, abandonara la zona de trabajos hace algunos días.

El titular de la ANNP, Julio Vera Cáceres, confirmó a ABC que la institución ya solicitó explicaciones a la empresa adjudicada y le pidió un cronograma actualizado para la conclusión de las obras.

Según explicó, remitió una nota a la firma hace aproximadamente 48 horas, pero hasta ayer viernes todavía no había recibido respuesta.

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Ueno Bank pasó a controlar la firma adjudicada por la ANNP

Asimismo, Vera Cáceres finalmente confirmó que si bien la ANNP firmó inicialmente el contrato con Nuevo Mundo Entertainment SA, posteriormente Ueno Bank compró la mayoría de las acciones y asumió el control de la empresa.

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El titular de Puertos señaló que desconoce el porcentaje exacto de participación accionaria que tomó la entidad financiera, pero admitió que esta pasó a tener la mayor parte.

Al momento de la adjudicación, Nuevo Mundo Entertainment SA pertenecía en los papeles al empresario Rodrigo Luis Nogués Bazán, conocido como “Coto” en el rubro de espectáculos a través de la productora G5Pro y actual presidente del club Olimpia.

Nogués confirmó en contacto con ABC que negoció su salida de Nuevo Mundo y que ya no tienen acciones en la empresa, pues consideró que ya no fueron tenidos en cuenta en el proyecto por los accionistas mayoritarios.

“Coto” Nogués se desmarca de la sociedad y habla de un “desastre”

Nogués, quien fue uno de los impulsores del proyecto, lamentó la situación que atraviesa el emprendimiento y cuestionó el manejo de los actuales accionistas mayoritarios. “Nada bueno. ¡Qué puta, qué quilombo nos armó esta gente! Un desastre”, manifestó al ser consultado sobre la paralización de las obras y la crisis de Ueno Bank.

El empresario explicó que ya no formaba parte de Nuevo Mundo Entertainment SA, debido a que había negociado su salida al dejar de sentirse cómodo con la estructura societaria y la falta de participación en las decisiones.

“Ya no nos sentíamos lo más cómodos con la sociedad que tenía la mayoría, porque no teníamos visibilidad ni participación en sus decisiones. Nosotros negociamos ya nuestra salida, no formamos luego más parte de la sociedad”, afirmó.

Nogués también reveló que, hasta el último informe que recibió, la inversión en el emprendimiento ya rondaba los US$ 7 millones, de un proyecto que inicialmente estaba previsto en US$ 10 millones. “La inversión, hasta el último corte que yo tuve conocimiento, se había invertido ya unos 7 millones más o menos. Nuestro proyecto era un proyecto de 10 millones en total”, señaló.

Agregó que incluso había involucrado a otras empresas del exterior que confiaron en la iniciativa e incluso tenían interés en desarrollar más emprendimientos en el centro de Asunción. Sin embargo, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener la actual situación.

“Yo traje otras empresas de afuera que creyeron en el proyecto, incluso para hacer más cosas en el centro. Vamos a ver, eso se va a ir todo a la puta, seguramente”, lamentó.

Sobre los eventos que todavía figuran en la agenda del Puerto, consideró que aquellos que ya fueron alquilados y programados se realizarían, aunque expresó su deseo de que las obras puedan concluirse. “Ojalá que se pueda terminar 100%, porque es algo que va a cambiar la ciudad, va a cambiar el centro, va a revitalizar todo y no puede quedarse así en la nada. Ojalá que alguien retome”, concluyó.

Única oferente y posible direccionamiento desde el principio

Recordemos que la firma fue la única oferente en el proceso planteado como una alianza comercial estratégica por un plazo de 20 años, que contemplaba la explotación de cuatro galpones del Puerto y de estacionamientos vinculados a las oficinas de Gobierno.

Sin embargo, las obras están paralizadas tras la salida de Codas Vuyk de las instalaciones del puerto, constructora subcontratista que había sido autorizada por la ANNP para ejecutar los trabajos.

Según Vera Cáceres, la firma suscribió un contrato por aproximadamente G. 82.000 millones, equivalentes a casi US$ 14 millones, aunque reconoció que no tiene confirmación directa sobre cuánto dinero recibió efectivamente por esas tareas.

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Concesionaria debía invertir US$ 5 millones

La concesionaria debía invertir más de US$ 5 millones en el Puerto, por lo que el monto mencionado por el titular de la ANNP supera ampliamente la inversión inicialmente prevista. El funcionario señaló que, según la información que maneja, existe un atraso en los pagos a la constructora y que esa fue la razón por la cual los operarios abandonaron las obras.

El titular de la ANNP explicó que una eventual rescisión no será automática, sino que deberá cumplir un procedimiento legal. De acuerdo con su explicación, la empresa debe ser notificada con 15 días de antelación para que pueda subsanar los incumplimientos que impiden continuar con el contrato.

“Naturalmente que una vez que estemos en proceso de rescisión ya cambia la cosa”, señaló Vera Cáceres al ser consultado sobre los eventos que Nuevo Mundo todavía tiene programados en el Puerto.

Insólitamente, Vera Cáceres también sostuvo que, mientras el contrato siga vigente, Nuevo Mundo puede continuar desarrollando las actividades previstas, pese a la situación de resolución de Ueno Bank, que tiene el control de dicha empresa.

Obras no concluyeron a más de dos años de la adjudicación

A más de dos años de la adjudicación, los trabajos todavía no concluyeron. En un recorrido realizado por ABC se constató que los galpones A, B, C y G permanecen sin terminar y con las obras abandonadas.

Vera Cáceres sostuvo que el depósito de mayor tamaño tiene un avance del 99%, mientras que los otros tres registran aproximadamente un 70% de adecuación.

El titular de la ANNP reconoció que la situación financiera de la empresa podría dificultar la continuidad del proyecto. Consultado sobre si Nuevo Mundo tendría posibilidades de retomar los trabajos tras la crisis de Ueno Bank, respondió que lo más probable que no pueda hacerlo, debido a las condiciones actuales.

Aseguró que la institución se limitará a exigir el cumplimiento estricto del contrato y que, si corresponde, avanzará con la rescisión.