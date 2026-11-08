Santaní: productores de cebolla inician la cosecha de la temporada

Gabriela Cabrera de Alarcón, del Comité María Auxiliadora, comunidad Calle 8 Mil Defensores del Chaco, de Santaní, mencionó que casi todos los agricultores comenzaron la cosecha de la cebolla de la temporada. Muchos de ellos ya están comercializando su producción, según resaltó.

La mayoría de los labriegos que se dedican al rubro de la cebolla en distritos de la parte sur de San Pedro reciben asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), que consiste principalmente en la provisión gratuita de semillas y asistencia técnica.

Este año aumentó la cantidad de pequeños y medianos productores que se dedican a la producción de cebolla. Si en 2025 eran solamente cincuenta, actualmente son más de cien familias involucradas en esta actividad, distribuidas en los distritos de Guajayvi, San Estanislao, Villa del Rosario, Unión, Gral. Aquino e Itacurubí del Rosario.

Con optimismo el comportamiento del mercado

Están vendiendo a 5.000 y 6.000 guaraníes por kilo en finca, pero los precios podrían mejorar dependiendo de cómo se mueva el mercado a nivel local y de que no haya saturación del producto.

Gabriela Cabrera de Alarcón se refirió al apoyo que reciben por parte del Ministerio de Agricultura, especialmente mediante la entrega de semillas y asistencia técnica. De alguna manera sirven para abaratar los costos que representa mantener las parcelas de este rubro, que requiere mucho cuidado, subrayó.

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Volumen de producción estimado

Conforme a los datos que maneja la Dirección de Extensión Agraria, dependiente del MAG, la producción estimada de las parcelas cultivadas durante esta temporada, distribuidas en los diferentes distritos de la zona sur, alcanzará fácilmente los 500.000 kilos de cebolla, sin incluir a los cultivadores independientes que trabajan a gran escala.

Técnico del MAG destaca expectativa

El ingeniero agrónomo Miguel Rivas, de la DEAg, refirió que hay una expectativa muy grande entre los agricultores de este rubro alternativo de lograr una buena venta de sus productos hasta el término de la temporada.