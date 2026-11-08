Senacsa niega tener fondos en Ueno Bank y detalla en qué bancos están sus recursos

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) salió al paso de una declaración realizada en el Parlamento Nacional que vinculaba a la institución con operaciones con Ueno Bank, el banco intervenido. En el comunicado, firmado en San Lorenzo donde tiene su sede, la entidad sostiene que “no mantiene inversiones financieras, cuentas a la vista ni ningún otro tipo de instrumento financiero en dicha entidad bancaria”.

Para “brindar información precisa y transparente”, la institución aclaró que el 100% de sus instrumentos financieros está distribuido en dos entidades públicas. Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) están “en su totalidad” en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Los bonos, en la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Y las cuentas corrientes a la vista y cajas de ahorro también están en el BNF.

El Senacsa añadió que considera importante informar a la ciudadanía para ratificar la transparencia en la administración de sus recursos y el manejo responsable de los fondos institucionales.

El comunicado no identifica quién hizo la declaración en el Parlamento ni en qué sesión.

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La intervención que desató la crisis

El aviso del Senacsa se da en medio de la mayor crisis bancaria reciente del país. En la madrugada del martes 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) informó que su Directorio dispuso, por unanimidad y mediante resolución del 2 de noviembre, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El motivo fue una insuficiencia en su índice de solvencia, por debajo del 50 % del mínimo requerido, tras ajustes realizados a sus estados financieros.

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El Estado tenía recursos en Ueno. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía inversiones por US$ 355 millones, cerca del 9% de su cartera, según su director de Inversiones, Hugo Díaz. Además, la ANDE, Itaipú y la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) tenían recursos en la entidad.

La intervención derivó en la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, expresidente de la Financiera Ueno, y en la detención de directivos del banco. El viernes 6 de noviembre, el Senado destituyó al presidente Santiago Peña, y Pedro Alliana juró como mandatario. Luego, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Peña y Carvallo.