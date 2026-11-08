ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Entretenidos
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
08 de noviembre de 2026 - 09:53

Ueno Bank: ARP exige señales para recuperar la confianza y una investigación sin privilegios

Local de UENO Bank.
Local de UENO Bank.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó al nuevo Gobierno a recuperar la confianza y exigió transparencia, investigaciones rigurosas y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) advirtió sobre la necesidad de recuperar la confianza y preservar las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país, tras la resolución de Ueno Bank, lo que originó cambios en el Gobierno luego de la destitución de Santiago Peña.

En un comunicado divulgado ayer, el gremio rural advirtió sobre la importancia de sostener la cadena de pagos, el crédito y la continuidad de las actividades productivas.

“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo; detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, expresó la ARP, que manifestó su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados.

El pronunciamiento también plantea un desafío para las autoridades: recuperar la credibilidad mediante información clara, investigaciones rigurosas y determinación de responsabilidades, sin privilegios y con respeto al debido proceso.

Lea más: Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias

La declaración del gremio se da en un contexto de cambios políticos, luego del juicio político que destituyó a Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana a la Presidencia de la República.

Esto a consecuencia de la crisis desatada tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), del 2 de noviembre, de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50%.

Ueno Bank: El mundo mira a Paraguay

La ARP también hizo un llamado a preservar la paz social y garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas, al tiempo de instar a que los reclamos sean encauzados mediante el diálogo y respuestas concretas.

Lea más: Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones

El gremio considera que la recuperación de la confianza requiere decisiones que protejan a las familias, la producción y el empleo, en un momento en que la situación del sistema financiero y la institucionalidad del país están bajo atención.

“El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro. ¡El mundo nos está mirando atentamente, seamos ejemplo para todos!“, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
03
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
04
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más
05
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más

Te puede interesar