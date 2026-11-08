Ueno Bank: ARP exige señales para recuperar la confianza y una investigación sin privilegios

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) advirtió sobre la necesidad de recuperar la confianza y preservar las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país, tras la resolución de Ueno Bank, lo que originó cambios en el Gobierno luego de la destitución de Santiago Peña.

En un comunicado divulgado ayer, el gremio rural advirtió sobre la importancia de sostener la cadena de pagos, el crédito y la continuidad de las actividades productivas.

“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo; detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, expresó la ARP, que manifestó su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados.

El pronunciamiento también plantea un desafío para las autoridades: recuperar la credibilidad mediante información clara, investigaciones rigurosas y determinación de responsabilidades, sin privilegios y con respeto al debido proceso.

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La declaración del gremio se da en un contexto de cambios políticos, luego del juicio político que destituyó a Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana a la Presidencia de la República.

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Esto a consecuencia de la crisis desatada tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), del 2 de noviembre, de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50%.

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La ARP también hizo un llamado a preservar la paz social y garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas, al tiempo de instar a que los reclamos sean encauzados mediante el diálogo y respuestas concretas.

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El gremio considera que la recuperación de la confianza requiere decisiones que protejan a las familias, la producción y el empleo, en un momento en que la situación del sistema financiero y la institucionalidad del país están bajo atención.

“El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro. ¡El mundo nos está mirando atentamente, seamos ejemplo para todos!“, concluyó.