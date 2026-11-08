Ueno Bank: Desde el sector de biocombustibles piden estabilidad para proteger inversiones en Paraguay

La Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap) expresó su preocupación por los recientes acontecimientos que afectan al país y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la economía. Solicitó preservar la confianza de los inversionistas y garantizar condiciones que permitan sostener el crecimiento industrial.

La Cámara por medio de un comunicado manifestó su inquietud por la situación que atraviesa Paraguay y sus posibles efectos sobre la llegada de capitales y la imagen del país en el exterior.

El gremio reconoció la respuesta de las instituciones ante los acontecimientos recientes y defendió el respeto a los procedimientos establecidos por la Constitución. A su vez, sostuvo que las condiciones económicas alcanzadas por Paraguay son el resultado de años de trabajo del sector productivo y deben ser protegidas.

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Advierten sobre la confianza de los inversionistas

Uno de los principales planteamientos de la cámara es la necesidad de mantener un entorno que ofrezca previsibilidad a las empresas. Esto significa que quienes invierten en el país puedan desarrollar sus proyectos con normas conocidas y condiciones estables.

En ese sentido, el gremio fue explícito sobre las garantías que reclama para sostener la actividad económica.

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“Para avanzar en estos objetivos, Paraguay necesita estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras que garanticen la continuidad de las inversiones”, señala el comunicado.

La posición de Biocap apunta a evitar que la incertidumbre política afecte las decisiones empresariales, especialmente aquellas relacionadas con proyectos industriales que requieren inversiones de largo plazo.

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Biocombustibles y energías renovables: el potencial de Paraguay

La organización también puso el foco en el papel de la industria nacional dentro de la economía paraguaya.

Según el gremio, la transformación de materias primas producidas en el país permite obtener bienes de mayor valor comercial. Esta actividad puede ampliar las oportunidades laborales y contribuir a disminuir la necesidad de comprar combustibles del exterior.

La cámara considera que las decisiones sobre el futuro de la industria y del sector energético deben mantenerse como prioridades nacionales, más allá de los cambios de gobierno.

“Desde Biocap consideramos que el desarrollo industrial, la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento de la producción nacional deben consolidarse como verdaderas políticas de Estado, capaces de trascender gobiernos, diferencias partidarias y coyunturas políticas”, expresa el documento.

Este planteamiento busca que las políticas de apoyo a la producción tengan continuidad y no dependan exclusivamente de las decisiones de cada administración.

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Instituciones sólidas para sostener el crecimiento económico

Biocap también se refirió a la actuación de los organismos públicos ante la situación del país. El gremio respaldó la necesidad de esclarecer los hechos mediante los canales legales, con respeto a la independencia de las instituciones.

La entidad ratificó su disposición a trabajar con las autoridades y el sector productivo para fortalecer la capacidad industrial del Paraguay.

“El Paraguay es más grande que cualquier crisis. Su futuro depende de instituciones sólidas, políticas de Estado y del compromiso de todos los que trabajamos por su desarrollo”, concluyó Biocap.

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