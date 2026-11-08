Ueno Bank: Gremio pide proteger seguridad jurídica y actividades comerciales

La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) expresó su preocupación por los últimos acontecimientos que afectaron al país y solicitó una respuesta urgente para los ahorristas perjudicados por la situación de Ueno Bank. El gremio también pidió proteger la seguridad jurídica y garantizar la continuidad de las actividades comerciales.

Lea más: Ueno Bank: ahorristas no necesitan registro ni trámites para cobrar fondos, aclara Asoban

Esto esperan comerciantes sobre caso Ueno

A través de un comunicado, Comampar manifestó anoche su solidaridad con las personas afectadas por la situación de Ueno Bank.

El gremio considera necesario que el Gobierno utilice los mecanismos que establece la ley para atender los reclamos y ofrecer soluciones a quienes mantienen fondos comprometidos. “Detrás de cada ahorro hay esfuerzo, trabajo y proyectos de vida”, señala el documento.

La organización también solicitó que las autoridades actúen con rapidez y transparencia, ante la preocupación que genera la situación entre los afectados.

Lea más: Caso Ueno significará el uso del 50% de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para cubrir a afectados

¿Cómo proteger la economía nacional?

Comampar advirtió sobre la necesidad de proteger las condiciones que permiten el funcionamiento de la economía nacional, tras una semana marcada por acontecimientos que generaron incertidumbre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización sostiene que la recuperación de la normalidad institucional y financiera requiere responsabilidad de los distintos sectores del país.

“La estabilidad económica construida por el Paraguay durante años es un bien que debemos cuidar entre todos”, expresa el comunicado.

En ese contexto, el gremio considera que la previsibilidad y el respeto a las normas son necesarios para que las empresas puedan planificar sus operaciones y mantener sus actividades.

Lea más: Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias

Supermercados y comercios: llama a mantener el abastecimiento

La cámara también se dirigió a los empresarios, especialmente a los representantes del sector supermercadista, para solicitarles una actitud responsable ante el escenario actual.

El objetivo es evitar que la incertidumbre afecte el suministro de productos a los hogares o la continuidad de los negocios.

“Por eso, desde Comampar reafirmamos nuestro compromiso en defensa de las familias paraguayas con el abastecimiento, el empleo y la continuidad de las actividades comerciales”, afirma el gremio.

Asimismo, la organización expresó su disposición a colaborar con las iniciativas que ayuden a recuperar la tranquilidad económica del país.

Lea más: “Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas

Solicitan diálogo y respuestas concretas del Gobierno

En la parte final del pronunciamiento, la cámara insistió en la necesidad de restablecer la confianza, tanto en las instituciones como en el sistema financiero.

También manifestó su expectativa de que los sectores público y privado contribuyan a superar la situación mediante el diálogo.

Lea más: Esto detalla la agenda de Gobierno de Pedro Alliana de este domingo