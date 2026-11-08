ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
ABC Rural
ABC Cardinal AM de 06:00 a 06:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
15º
Ahora
ver más
15º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
08 de noviembre de 2026 - 06:10

Veda pesquera: el 11 de noviembre vence el plazo para vender stock de pescados

Alejandro Gomez, sostiene un dorado de 18 kilos capturado en su momento en Ayolas.
Alejandro Gómez sostiene un dorado de 18 kilos capturado antes de la veda en Ayolas. (Gentileza).Gentileza

AYOLAS. El plazo para la comercialización de productos pesqueros vence este 11 de noviembre, informaron desde el MADES. A partir del día siguiente, quedará prohibida la venta en todo el país.

Por Miguel Ángel Rodríguez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El encargado de la oficina de Pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sede Ayolas, ingeniero Mario Martínez, explicó que el 11 de noviembre es la fecha límite establecida para las actividades comerciales vinculadas a productos pesqueros. Una vez cumplido ese plazo, los comercios del rubro ya no podrán comercializar estos productos.

La medida establece, además, que en aguas compartidas con la República Argentina la prohibición de realizar actividades pesqueras comerciales y deportivas se extenderá hasta el 21 de diciembre próximo. La restricción comprende ríos, arroyos y lagunas dentro del territorio nacional.

Lea más: Aprueban fraccionamiento de inmueble para construir 300 viviendas en Ayolas

Control de inventarios y fiscalización

Martínez agregó que, una vez vencido el plazo para la comercialización, los equipos de fiscalización del MADES iniciarán operativos de inspección para verificar los stocks declarados por pescaderías y otros comercios del rubro.

En la zona de influencia de Ayolas se contabilizan aproximadamente 50 establecimientos dedicados a la comercialización de pescados, que estarán sujetos a los controles correspondientes.

Repunte en la captura y padrón de pescadores

Por otra parte, el funcionario señaló que, antes del inicio del paro biológico, el MADES calificó como positivo el periodo de pesca. El repunte del caudal del río favoreció el ascenso de diversas especies de peces, situación que permitió mejorar el rendimiento económico de las familias que dependen de la actividad extractiva.

En cuanto a la asistencia durante el cese de actividades, Martínez indicó que en la zona se encuentran empadronados 1.212 pescadores, distribuidos en distintas asociaciones habilitadas.

Los trabajadores fluviales que cuenten con la documentación en regla podrán acceder a los subsidios estatales y a la asistencia social gestionada a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Lea más: Pese al descenso, el Paraná continuara en niveles de alerta

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más
03
Nacionales
Grupo armado toma de rehén a guardia durante intento de asalto a vivienda en Villarrica
Ver más
04
Fútbol
Libertad se reencuentra con la victoria y deja fuera de la pelea a Nacional
Ver más
05
Política
Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña
Ver más

Te puede interesar