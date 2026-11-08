Veda pesquera: el 11 de noviembre vence el plazo para vender stock de pescados

El encargado de la oficina de Pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sede Ayolas, ingeniero Mario Martínez, explicó que el 11 de noviembre es la fecha límite establecida para las actividades comerciales vinculadas a productos pesqueros. Una vez cumplido ese plazo, los comercios del rubro ya no podrán comercializar estos productos.

La medida establece, además, que en aguas compartidas con la República Argentina la prohibición de realizar actividades pesqueras comerciales y deportivas se extenderá hasta el 21 de diciembre próximo. La restricción comprende ríos, arroyos y lagunas dentro del territorio nacional.

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Control de inventarios y fiscalización

Martínez agregó que, una vez vencido el plazo para la comercialización, los equipos de fiscalización del MADES iniciarán operativos de inspección para verificar los stocks declarados por pescaderías y otros comercios del rubro.

En la zona de influencia de Ayolas se contabilizan aproximadamente 50 establecimientos dedicados a la comercialización de pescados, que estarán sujetos a los controles correspondientes.

Repunte en la captura y padrón de pescadores

Por otra parte, el funcionario señaló que, antes del inicio del paro biológico, el MADES calificó como positivo el periodo de pesca. El repunte del caudal del río favoreció el ascenso de diversas especies de peces, situación que permitió mejorar el rendimiento económico de las familias que dependen de la actividad extractiva.

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En cuanto a la asistencia durante el cese de actividades, Martínez indicó que en la zona se encuentran empadronados 1.212 pescadores, distribuidos en distintas asociaciones habilitadas.

Los trabajadores fluviales que cuenten con la documentación en regla podrán acceder a los subsidios estatales y a la asistencia social gestionada a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

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