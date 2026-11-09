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Economía
09 de noviembre de 2026 - 00:55

Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay

Tres hombres en un despacho. Uno vestido de saco oscuro y pantalones claros, otro con camisa clara y jeans, y el tercero en camisa de cuadros.
Jorge Schreiner es el elegido de Alliana para presidir el Banco Central.

El presidente Pedro Alliana propuso al economista Jorge Schreiner para encabezar el BCP. La nominación deberá ser tratada por el Congreso Nacional.

Por Fernando Ramírez
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El presidente de la República, Pedro Alliana, anunció que propuso al economista Jorge Schreiner como nuevo titular del Banco Central del Paraguay (BCP). La nominación fue comunicada a través de su cuenta oficial en la red social X.

El mandatario informó que recibió a Schreiner junto al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, antes de plantear formalmente su designación ante el Congreso Nacional.

Alliana destacó la trayectoria del economista en el sistema financiero y sostuvo que su eventual incorporación será importante para fortalecer la institucionalidad de la banca matriz y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Lea más: Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios

¿Quién es Jorge Schreiner?

Schreiner cuenta con antecedentes en la conducción del sistema financiero paraguayo. Fue miembro del Directorio del Banco Central entre 1997 y 1999 y presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2003 y 2013.

Es economista con especialización en Política Monetaria y Crediticia por la Universidad Julius Maximilian de Würzburg, Alemania. También cuenta con formación en Derecho y una maestría en Derecho Tributario.

Su experiencia en la banca matriz y en la regulación del mercado de valores constituye parte de los antecedentes invocados para respaldar su candidatura.

Lea más: Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión

La designación debe pasar por el Congreso

En su publicación, Alliana manifestó su expectativa de que el Congreso Nacional dé pronto tratamiento a la nominación. La designación del presidente del BCP requiere el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores, conforme al procedimiento establecido en la Constitución Nacional y la legislación que regula la institución.

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