Asoban elogia el pago a ahorristas de Ueno, pero advierte que el BCP reaccionó tarde

Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), durante una entrevista en el programa En Detalles, destacaron el trabajo que se realiza para los desembolsos del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas de Ueno Bank. También señalaron que el Banco Central del Paraguay (BCP) mostró debilidades en sus controles, y que deben corregirse para detectar a tiempo casos como este.

César Barreto, de Banco Familiar, explicó que el proceso lo conducen la Superintendencia de Bancos y el Fondo de Garantía de Depósitos. Ambos depuran las bases de datos de los depositantes y las cruzan con las de otros bancos, para saber quiénes de ellos tenían también cuentas en otras entidades. Los pagos se acreditan por etapas, según se define qué parte corresponde a cada ahorrista.

Barreto afirmó que todos los depositantes cubiertos por el Fondo recibirán su dinero “en los próximos días”. Según dijo, el pago empezó por los montos más pequeños, y el promedio del primer grupo rondaba los G. 300.000.

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Las cifras del reembolso

Según Barreto, cerca de 1,2 millones de cuentas ya recibieron su dinero en menos de una semana. Estimó en alrededor de 1,8 millones las personas con saldos en Ueno y calculó que, al terminar el proceso, el total pagado rondará los US$ 850 a 900 millones.

Juan Carlos Martin, de Banco Atlas, coincidió con él. Recordó que la ley original preveía 15 días para el pago, con una prórroga posible de otros 15. La nueva norma permitió adelantar parte del pago, una figura que no estaba contemplada antes. Según dijo, los desembolsos llegaron a 1.196.000 cuentas en apenas unos días.

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Martin explicó que se priorizó a quienes tienen saldos bajos y necesitan el dinero para el día a día. Estimó que durante esta semana debería completarse el anticipo del 40%. Después quedaría un grupo reducido de ahorristas, con montos más altos y casos particulares, como clientes con deudas con la entidad.

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Los cuestionamientos al BCP

Las críticas fueron para el supervisor. Barreto dijo que el sistema institucional del país “está en proceso de construcción” y que, al no haber enfrentado una crisis crítica en 20 años, no se notó que todavía no estaba maduro. Añadió que esperaba una reacción más rápida y que el BCP “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Martin fue más lejos. Dijo que, por lo ocurrido, está claro que algo falló en el proceso. Según indicó, debieron levantarse alertas antes para investigar a fondo y evitar daños mayores. También pidió analizar con más profundidad los ratios del sistema, no quedarse en el número, y entender las variables que los explican.

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Alertas que llegaron tarde

Martin recordó que la Asoban, en su momento, elevó comentarios con prudencia. Sin embargo, dijo que las medidas necesarias llegaron tarde.

El BCP cerró Ueno Bank el martes pasado por el deterioro de su solvencia, y la banca matriz lo atribuyó en parte a créditos concedidos de forma irregular a empresas del propio grupo.

Barreto reconoció que los avances fueron sustanciales, pero pidió aprender del caso y corregir lo que no funcionó. La crítica de la banca, que es parte interesada, apunta a una pregunta clave: por qué no se actuó antes.