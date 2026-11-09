Contraloría recomienda extinguir contrato de Nubicom para 5G y remite informe sobre nexos con Ueno a Fiscalía

La Contraloría General de la República (CGR) finalmente concluyó la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) y recomendó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) iniciar el procedimiento administrativo para extinguir la licencia otorgada a Nubicom Paraguay SA, adjudicada para operar tecnología 5G en la banda de 3.500 MHz.

La decisión se basa en “los incumplimientos sustanciales que resulten acreditados respecto de las obligaciones derivadas del PBCG y de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes”, según el ente de control, cuyo trabajo inició en febrero de este año.

El organismo también remitió sus hallazgos al Ministerio Público, en atención a los vínculos financieros de la firma con Ueno Bank y a la causa penal que involucra a sus directivos.

La recomendación está contenida en el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), aprobada mediante la Resolución CGR Nº 533/25. La Contraloría considera que las irregularidades detectadas justifican que Conatel analice la extinción de la licencia, conforme al artículo 71, inciso e), de la Ley Nº 642/95, de Telecomunicaciones.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, dispuso además remitir los antecedentes al Ministerio Público para que sean incorporados a la investigación penal en curso relacionada con Ueno Bank.

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Nubico: Los incumplimientos detectados en la licitación

Entre los principales cuestionamientos de los auditores de las direcciones de Control de la Administración Descentralizada y de Contrataciones Públicas de la CGR figura la falta de verificación de la experiencia y la cantidad de abonados declarados por Nubicom.

Según el informe, Nubicom SRL, que pasó a denominarse Nubicom Paraguay SA tras la adjudicación, obtuvo la calificación operativa mediante una declaración jurada en la que afirmó contar con más de 100.000 abonados en Argentina. Sin embargo, Conatel no habría realizado una comprobación fehaciente de esa información antes de la precalificación.

Las consultas efectuadas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina no permitieron confirmar la cantidad de usuarios declarada, debido a las restricciones derivadas del secreto estadístico vigente en ese país. De esta manera, la evaluación se habría sustentado en la manifestación de la propia empresa, sin una verificación independiente.

Otro cuestionamiento apunta a la presentación fuera de plazo de documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG). La firma adjudicataria entregó parte de esos documentos el 22 de agosto de 2025, pese a que la fecha límite para la recepción y apertura de ofertas había sido fijada para el 8 de agosto de ese año.

Los auditores señalaron que la falta de presentación oportuna de esos documentos encuadraba en la causal de no precalificación establecida en el artículo 9, literal e), del pliego.

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La fiscalización también observó deficiencias en el control del despliegue de infraestructura. Según la Contraloría, Conatel no acreditó un seguimiento integral y verificable de los compromisos asumidos por Nubicom para el primer año, entre ellos, la instalación de estaciones radiobase y el inicio efectivo de la prestación comercial del servicio dentro de los plazos establecidos.

“El hito del año 1 no es accesorio, hace al objeto de la licitación, que es el acceso efectivo de la población a la tecnología 5G y la no comprobación fehaciente de aspectos centrales como la inversión y puesta en operación verificable de la infraestructura, constituye una falta grave”, resalta la CGR.

Garantía de Ueno Bank y causa penal

Uno de los aspectos que motivaron la remisión de los antecedentes a la Fiscalía es la relación financiera entre Nubicom y Ueno Bank.

De acuerdo con los documentos examinados, Nubicom SRL presentó una garantía de mantenimiento de oferta por US$ 75.000, emitida por Ueno Bank SA en agosto de 2025, durante el proceso de licitación del espectro para la tecnología 5G.

Además, los informes recabados por los auditores señalan que Nubicom figura como beneficiaria directa de operaciones crediticias otorgadas por la entidad bancaria.

La Contraloría también hizo referencia a la causa penal que lleva adelante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción por operaciones vinculadas a Ueno Bank, en la que fueron imputadas 27 personas, entre ellas, directivos de Nubicom Paraguay SA.

La coincidencia entre los vínculos financieros de la empresa, la garantía presentada para participar en la licitación y la situación procesal de sus directivos fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, a fin de que los hallazgos de la fiscalización sean considerados en el marco de las investigaciones en curso.

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Contraloría ya puso al tanto al presidente Pedro Alliana, al Congreso y a directivos de Conatel

La Contraloría distribuyó las conclusiones de su fiscalización mediante cinco comunicaciones dirigidas a las principales instituciones del Estado.

Mediante la Nota CGR N.º 6000/26, el contralor general remitió el informe final a Pedro Alliana Rodríguez, en su carácter de presidente de la República del Paraguay.

También remitió informes a ambas cámaras del Congreso: a Basilio Gustavo Núñez Giménez, presidente de la Cámara de Senadores, mediante la Nota CGR N.º 5998/26, y a Raúl Luis Latorre Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, mediante la Nota CGR N.º 5999/26.

Además, la Nota CGR N.º 6001/26 fue remitida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para poner a disposición del Ministerio Público las actuaciones y los hallazgos detectados, con miras a su incorporación a las causas tramitadas por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

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Por su parte, la Nota CGR N.º 5997/26 fue dirigida al presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte Duré, con las conclusiones de la auditoría y las recomendaciones correspondientes. Hasta ahora, el presidente de Conatel y los demás integrantes de su directorio no han brindado explicaciones públicas sobre los cuestionamientos y las irregularidades detectadas.

ABC advirtió sobre los vínculos de Nubicom con el Grupo Vázquez

ABC viene advirtiendo sobre los vínculos de Nubicom Paraguay SA con el Grupo Vázquez, cuyas empresas hoy están paralizadas tras la resolución de Ueno Bank por parte del BCP.

Apenas se adjudicó la licencia, Osmar Coronel, fundador y exdirectivo de Ueno Bank, ya aparecía públicamente como CEO de la compañía en eventos internacionales del sector.

Posteriormente, se conoció que en el directorio de la firma a nivel local figuraban Guillermo Vázquez, como director presidente (director suplente de Ueno Bank); César Astigarraga, como vicepresidente, y Luis Angulo, como director titular.