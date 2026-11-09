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Economía
09 de noviembre de 2026 - 09:27

DNIT reprogramará vencimientos y prevé eliminar multas e intereses a afectados por Ueno

Pedro Alliana y Óscar Orué, ambos en trajes oscuros, se saludan con una sonrisa en un ambiente formal, con banderas de Paraguay de fondo.
El presidente de la República, Pedro Alliana, y el titular de la DNIT, Óscar Orué.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Los contribuyentes que registren dificultades para cumplir con sus pagar sus impuestos debido a la situación de Ueno Bank tendrán facilidades tributarias. La DNIT anunció que contempla reprogramar vencimientos, eliminar multas e intereses a pedido de parte y habilitar mecanismos para garantizar la continuidad de las actividades comerciales.

Por Joaquín Tandé
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anunció que implementará facilidades para los contribuyentes que operan a través de Ueno Bank y que se hayan visto afectados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La DNIT informó que el presidente Pedro Alliana mantuvo una reunión de trabajo con el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Ouré, para analizar la situación de los contribuyentes que utilizan la entidad bancaria para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Según el comunicado institucional, durante el encuentro el mandatario instruyó la adopción de todas las medidas posibles, dentro del marco legal vigente, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar que los afectados deban afrontar gravámenes extraordinarios.

Entre las disposiciones anunciadas por la DNIT se encuentra el diferimiento del calendario impositivo, que contempla la reprogramación de los plazos de vencimiento para los sectores afectados por esta situación.

Lea más: Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios

DNIT prevé eliminar multas e intereses por la contingencia

Otra de las medidas comunicadas por la institución es la exoneración de recargos. De acuerdo con la DNIT, se prevé la eliminación, a pedido de parte, de las multas por contravención, mora e intereses que se hayan generado como consecuencia del “procedimiento de resolución” de Ueno.

La institución también anunció medidas de contención operativa y documental dirigidas a los contribuyentes que, debido a la indisponibilidad temporal de sus fondos, no puedan realizar inmediatamente el pago de sus tributos.

En estos casos, la DNIT prevé brindar atención diferenciada a quienes necesiten gestionar el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) en controversia, además de habilitar los timbrados correspondientes para garantizar la continuidad de las operaciones comerciales.

La DNIT señaló que las medidas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes afectados, sin que la situación derive en penalizaciones extraordinarias.

DNIT anunciará los procedimientos para acceder a los beneficios

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios indicó que dará a conocer próximamente las reglamentaciones específicas y los canales habilitados para que los contribuyentes afectados puedan acogerse a los beneficios.

Lea más: Ueno bank: contadores piden a DNIT periodo de excepción de multas e intereses a contribuyentes

Por el momento, el comunicado no precisa las fechas de los nuevos vencimientos ni el procedimiento para solicitar la eliminación de multas, mora e intereses. Estos detalles serán establecidos mediante las reglamentaciones que publique la institución.

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