Dólar en Paraguay: economista explica qué impulsa su suba y advierte sobre la confianza en el BCP

La cotización del dólar llegó a G. 6.500 en medio de la incertidumbre financiera. El economista Aníbal Insfrán explicó los motivos de este repunte, descartó una escasez de divisas y advirtió que la recuperación de la confianza en el Banco Central del Paraguay (BCP) dependerá de sus próximas decisiones.

La suba del dólar en Paraguay responde, según el analista, al nerviosismo que existe en el mercado financiero tras los recientes acontecimientos que afectan al sistema bancario. A su criterio, el tipo de cambio se mantuvo durante un tiempo por debajo de un nivel razonable, por lo que el repunte era un riesgo que ya se podía prever.

El especialista sostuvo que, ante situaciones de incertidumbre, las personas y las empresas suelen buscar refugio en la moneda estadounidense para proteger el valor de su dinero.

“Hace tiempo el Banco Central debía de haber intervenido, porque en cualquier momento, ante cualquier evento común u otro factor que nunca sabemos que puede ocurrir, el rebote iba a ser muy rápido y muy alto”, expresó en entrevista con ABC Color.

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¿Por qué sube el dólar en Paraguay y hay escasez de divisas?

Insfrán explicó que el aumento de la cotización del dólar se debe a un cambio en las decisiones de quienes poseen dinero en guaraníes y ahora prefieren comprar la moneda estadounidense.

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Cuando más personas quieren comprar dólares, aumenta la demanda. Esto ejerce presión sobre el precio, aunque exista suficiente cantidad de divisas para realizar las operaciones.“Es un proceso normal, dólares hay mucho, el mercado tiene”, aseguró.

Para el economista, la situación financiera que atraviesa el país por la resolución de intervención del BCP a Ueno Bank fue el detonante de este cambio de comportamiento. La incertidumbre impulsó la búsqueda de una moneda que los agentes económicos consideran más segura.

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Crisis de confianza en el BCP: ¿qué efecto tiene sobre el dólar?

El especialista vinculó el repunte cambiario con las recientes decisiones del BCP en el ámbito bancario. Afirmó que estos acontecimientos afectaron la percepción de seguridad de los agentes económicos y provocaron una reacción en el mercado de cambios. “Fue el disparador de la incertidumbre que en el mercado se refleja en dólares”, manifestó.

A criterio de Insfrán, el comportamiento de la moneda estadounidense es una señal de cómo las personas perciben la estabilidad económica del país. Por eso, consideró necesario que las autoridades monetarias transmitan certezas sobre sus decisiones.

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Fondo de Garantía de Depósitos: ¿los pagos a ahorristas harán subir el dólar?

Ante la próxima devolución de recursos a los ahorristas afectados por la situación bancaria, Insfrán señaló que la mayor disponibilidad de guaraníes podría generar algún movimiento en el mercado cambiario, pero no sería la causa principal de un eventual aumento del dólar.

Explicó que buena parte de los fondos recuperados podría pasar a cuentas de otras entidades financieras. En el caso de las personas con menores ahorros, estimó que el dinero tendría como destino la compra de productos necesarios para el hogar. “Yo no creo que ese sea el principal factor, porque la gente, especialmente los que tienen pocos ahorros, no creo que estén comprando dólares con eso”, sostuvo.

Asimismo, pidió tranquilidad a los depositantes y recordó que el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) cuenta con recursos para responder a las obligaciones que le corresponden. “El Fondo de Garantía tiene suficientes recursos y va a responder, ha respondido en numerosas ocasiones ya antes”, afirmó.

Presupuesto 2027: ¿debe revisarse el dólar previsto en G. 6.458?

Otro punto que podría requerir atención es el tipo de cambio utilizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año, que contempla una cotización de G. 6.458 por dólar.

Insfrán consideró conveniente revisar esa estimación ante el comportamiento reciente de la moneda estadounidense. Sin embargo, aclaró que una cotización presupuestada por debajo del valor real podría tener consecuencias menos desfavorables para las finanzas públicas que una estimación demasiado alta.

Esto se debe a que ciertos ingresos del Estado vinculados al comercio exterior, como los aduaneros, podrían representar un monto mayor en guaraníes si el dólar supera el nivel previsto.

“Si no se corrige, no estaría mal, porque lo que va a pasar es que cuando entren los ingresos, por ejemplo, de aduana, lo que sea, en guaraní se va a tener más dinero del que se estaba presupuestando”, explicó.

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¿Qué debe hacer el Banco Central para recuperar la confianza?

Insfrán consideró que la recuperación de la credibilidad institucional dependerá de la capacidad del BCP para actuar con rapidez y cumplir los compromisos que comunica a la ciudadanía. “El BCP tiene que ser un centro de certeza”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que la conformación de un directorio pleno, con autoridades de trayectoria intachable y preparación técnica, sería una señal positiva para el mercado.

También defendió la necesidad de una mayor coordinación entre el Banco Central y las demás instituciones responsables de la política económica, sin perder de vista los efectos que las variaciones del tipo de cambio pueden causar sobre la economía.

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Grado de inversión de Paraguay: el riesgo de una menor perspectiva

Los acontecimientos recientes también generan preocupación por sus posibles efectos sobre la evaluación internacional de Paraguay. Insfrán advirtió que la pérdida de credibilidad podría influir en las decisiones de las agencias calificadoras de riesgo.

El economista manifestó su expectativa de que el país conserve su calificación crediticia, aunque reconoció la posibilidad de un cambio desfavorable en la perspectiva si las autoridades no logran resolver los problemas con rapidez.

Para reducir ese riesgo, consideró necesario que las nuevas autoridades financieras transmitan información confiable y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente cifras que reflejen la situación real del país.

“Creo que acá hay que actuar de frente, decir lo que estuvo mal y decir cuál es el plan para evitar que vuelva a ocurrir”, concluyó.