Hoy se trata el PGN 2027: “Tenemos que volver a replantearnos todo”, dice Franco

El diputado liberal Freddy Franco comentó que para esta tarde está programada la sesión extraordinaria convocada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre. “La convocatoria es para las 14:00. “Al terminar el juicio político, me acerco a Beto Ovelar y le consulto sobre el presupuesto. Me había manifestado que tenemos que analizarlo de una manera diferente, porque este tsunami financiero que tuvimos cambia totalmente toda la coyuntura”, expresó.

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Para él, la disparada del dólar, entre otros factores, hacen que haya que volver a revisar los documentos. “Estábamos hablando de un dólar a 6.800; hoy tempranas horas verifiqué esos datos y está a 6.600. Si bien nos acercamos bastante a lo que podría ser el dólar, realmente tenemos que volver a replanteárnoslo todo según mi punto de vista”, alegó Franco.

Rumbo incierto

En su posición como opositor, Franco se mostró preocupado por lo que Pedro Alliana vaya a marcar como nueva pauta para el rumbo de su gobierno. “Al término del juicio político ya estábamos comentando y hablando sobre esos desfases que vamos a tener, especialmente en la caja fiscal. Es el momento oportuno de hacer los cambios y no luego andar con ampliaciones o reprogramaciones presupuestarias”, recalcó.

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Para él, sería bueno que el nuevo presidente de la República, de más prioridad a los temas de salud y haga ya los cambios en este momento. “No quiero hablar de ampliaciones presupuestarias porque el golpe que se dio al banco y al bolsillo de la persona más común, fue muy fuerte. Creo que va a hacer que la economía se retrotraiga un poco y no vamos a crecer al ritmo que estábamos planificando”, analizó.

Agregó que varios eventos de distinta índole que estaban planificados para el cierre de año, se cancelaron. “Eso es lo que estuve recibiendo como información a través de los medios. Informaciones que me llegaron hablan de que conciertos y eventos de fin de año ya están siendo suspendidos. En un programa de televisión de sábado a la noche, una organizadora de eventos había informado que ya tenía 10 eventos programados para fin de año y esos ya fueron totalmente cancelados”, refirió.

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En esa línea, opinó que el discurso realizado por Alliana al momento de su juramento, fue lo que la gente deseaba escuchar en ese momento. “La verdad que era un discurso muy político y en un corto tiempo en donde tuvo que confeccionar y expresar lo que seguramente la gente quiere escuchar en el momento. Ahora, quiero ser un poco positivo: espero que lo realice, porque realmente la pasamos muy mal”, resaltó.

No es el fin del mundo

A pesar de la deteriorada imagen que queda del Paraguay luego del escándalo, Freddy Franco ve una oportunidad para recostruir. “De todas maneras, le doy un pequeño voto de confianza en el manejo del presupuesto al presidente Pedro Alliana. Que no se olvide que tiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, por lo que debería ajustarse el cinturón, realizar las inversiones donde más corresponden y, por supuesto, no olvidarnos de los jubilados”, dijo.

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Añadió que nuestro país quedó destrozado para la opinión pública internacional. “Quedamos bastante mal en el gobierno de un presidente que se supone era el mejor preparado en el conocimiento de cómo funcionan los bancos. Tampoco es el fin del mundo a pesar que quedamos con esta imagen desastrosa en el manejo financiero bancario por parte de un solo banco”, expresó.

Aún así, destacó la rápida reacción de todos los estamentos involucrados para activar el Fondo de Garantías y proceder a los reembolsos. “Vuelvo a insistir, el sistema funcionó, nuestro airbag nos protegió de un accidente con peores consecuencias. Ahora tenemos que buscar dónde está el rol, y luego del juicio político que realizamos me quedé con muchas ganas de reclamarle a los abogados defensores de Santiago Peña: ¿dónde está la plata? Que devuelvan la plata”, afirmó.

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En ese sentido, solicitó a los exdirectivos del Grupo Vázquez que indique donde están los fondos para devolver a los ahorristas. “Se puede acercar esta gente del grupo Vázquez a decir: ‘No es como ustedes lo están planteando, no es así como nos están acusando, y la plata está en este lugar, o está resguardada en esta institución, o está en Luxemburgo, o en algún paraíso fiscal’. ¿Pero dónde está esa plata? Eso puede generar de vuelta confianza en el Ministerio Público, en los organismos de control, en la Seprelad. Hoy tenemos una desconfianza total en dichas instituciones”, finalizó.