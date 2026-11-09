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Economía
09 de noviembre de 2026 - 06:00

Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank

AME1885. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 16/08/2023.- El Presidente del Paraguay, Santiago Peña habla en Itaipú (ARCHIVO).
AME1885. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 16/08/2023.- El Presidente del Paraguay, Santiago Peña habla en Itaipú (ARCHIVO).DANIEL PIRIS

Itaipú informó que al 3 de noviembre mantiene US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank, intervenido por el BCP, y que inició acciones ante la Fiscalía para recuperarlos. Es más de lo que mostraban sus promedios publicados el 13 de octubre.

Por Silvana Bogarín
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En un comunicado difundido el sábado 7 de noviembre, Itaipú transparentó su exposición en Ueno. Según el texto, “el saldo de los fondos mantenidos en UENO Bank” al 3 de noviembre de 2026 asciende a G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones, unos US$ 181 millones en conjunto al cambio de G. 6.600 por dólar.

Itaipú precisó que “inició sus operaciones con Ueno Bank en el mes de enero de 2025” y que esos fondos equivalen al 7,6% de los recursos ingresados al país por remesas desde Brasil entre 2024 y 2026, que superan los US$ 2.409 millones. Según el comunicado, los montos comprenden “ingresos recibidos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y transferencias entre cuentas de la Entidad”.

La binacional informa además que “ha iniciado las acciones legales ante la Fiscalía General del Estado tendientes a la recuperación de los fondos” y que siguen los procedimientos del BCP “a los efectos de agotar todas las gestiones legales y administrativas de rigor”. Sobre el impacto, afirma que “esta situación no afecta el desarrollo normal de las actividades” de la entidad.

Lea más: Itaipú presenta denuncia penal contra Ueno Bank y sus directivos para recuperar fondos

Más de lo que mostraban los promedios

El antecedente es la publicación de Itaipú en X del 13 de octubre, con su “Tabla de promedios de saldos finales”. Allí, Ueno aparecía como su tercera entidad en ambas monedas, con un promedio de US$ 49,8 millones y G. 27.703 millones. En ese texto, la binacional defendía su política de colocación como una forma de “reducir la dependencia de una única institución”.

Los saldos al 3 de noviembre superan esos promedios: el monto en dólares es 3,3 veces mayor y el de guaraníes, 4,2 veces. En total, es más del triple de los US$ 54 millones que ABC había estimado con los datos de octubre. Los promedios van desde agosto de 2023 y los saldos son de una fecha puntual, aunque Itaipú dice ahora que recién empezó a operar con Ueno en enero de 2025.

En el nuevo comunicado, Itaipú sostiene que “existe una diversificación efectiva de las disponibilidades entre los bancos con los que opera la Entidad”. No informa, en cambio, cuánto tiene hoy en cada uno de ellos. El 13 de octubre había dicho que los fondos estaban “en su totalidad en cajas de ahorro a la vista bajo modalidad de cuentas combinadas”.

Lea más: Ueno Bank: ahorristas no necesitan registro ni trámites para cobrar fondos, aclara Asoban

Lo que dijo Rodríguez Tornaco

ABC consultó por WhatsApp al superintendente de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, tras difundirse el comunicado, si los rendimientos financieros del orden de US$ 450 millones que menciona el texto correspondían solo a Ueno o a todos los depósitos. Su respuesta fue una palabra: “sumatoria”.

Sobre el destino del dinero que quedó en Ueno, dijo que “no tenían asignaciones específicas aún” y que “se utilizan conforme plan de caja y avance de ejecución de proyectos varios”. ABC le preguntó entonces si era plata de los fondos sociales y no obtuvo una respuesta directa sobre ellos.

En cambio, explicó el origen: “Una parte es plata que la ANDE le paga a Itaipú por compra de energía, otra es una parte de la rentabilidad y el resto parte de los gastos de explotación de giro corriente y diario”.

Lea más: Ueno Bank: casi 1.200.000 ahorristas ya recibieron su dinero, dice el BCP

Lo que sigue sin respuesta

El comunicado no menciona la resolución del Directorio Ejecutivo que habilitó a Ueno, aunque afirma que los bancos “deben ser previamente aprobados” por ese órgano. Tampoco informa las tasas pactadas ni los plazos, datos que ABC consultó desde el 6 de octubre y que pidió por escrito el 8 de octubre a través de la Defensoría General de Itaipú.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta G. 228,3 millones por depositante en cada entidad. El saldo que Itaipú informa equivale a unas 5.200 veces ese tope, y aún no se sabe cómo se tratarán sus depósitos en la resolución. El BCP tiene hasta 15 días, desde el 3 de noviembre, para elaborar el balance de exclusión.

Itaipú no es la única entidad pública con dinero en el banco. El presidente de la ANDE, Miguel Báez, habló de US$ 21.030.796 y G. 115.887 millones, además de G. 37.285 millones de fondos propios, y el IPS reportó US$ 355 millones. A diferencia de ellos, Itaipú recién ahora puso su cifra sobre la mesa.

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