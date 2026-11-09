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Economía
09 de noviembre de 2026 - 06:05

Jubilados volverán a movilizarse para exigir intervención de Caja Municipal

Cinco manifestantes, mujeres y hombre, sosteniendo carteles en protesta con expresiones de tristeza frente a un edificio.
Jubilados municipales durante una protesta en Asunción, el pasado 17 de septiembre.ABC TV

Trabajadores municipales retirados se manifestarán hoy en Asunción para exigir de nuevo la intervención de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, ante continuos retrasos en el pago de sus haberes. Exigen al Gobierno la destitución del presidente de la Caja Municipal y de la titular de la Superintendencia de Jubilaciones, además de la elaboración de un plan para devolver la solvencia al fondo jubilatorio municipal.

Por Kike Sosa
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La Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales publicó un manifiesto en el que vuelven a llamar a la intervención de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal “para rescatarla de quienes, desde hace tiempo, vienen comprometiendo su patrimonio y el futuro de miles de trabajadores y jubilados”, ante constantes retrasos en el pago de haberes jubilatorios.

Está prevista para este lunes una movilización de jubilados y pensionados que protestarán primero frente a la sede de la Caja Municipal y luego en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Venancio Díaz Escobar, presidente de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal.
Venancio Díaz Escobar, presidente de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal.

Los jubilados exigen que las actuales autoridades de la Caja Municipal, encabezada por su presidente Venancio Díaz, sean separados de sus cargos. Señalan que el mandato de Díaz ya feneció.

Lea más: Caja de Jubilación Municipal: Así fue el esquema armado para desfalcar fondos

La Asociación de Jubilados denuncia también lo que considera una “política de segregación y discriminación” en el pago de los haberes jubilatorios, para el cual - según manifiesta el comunicado – se utilizan “criterios arbitrarios e inhumanos” que parecen privilegiar a personas cercanas a las actuales autoridades de la Caja Municipal, dejando a otros jubilados con meses de retraso en el desembolso de sus haberes.

Apuntan también a Griselda Figueredo, titular de la Superintendencia de Jubilaciones, a quien acusan de “insensibilidad y falta de empatía” hacia los jubilados, manifestando que “no ha impulsado las medidas necesarias para transparentar el manejo patrimonial de la Caja ni para corregir los abusos denunciados”, sino que “ha terminado legitimando, por acción u omisión, una situación que viene causando un enorme sufrimiento a quienes deberían ser los principales protegidos de la institución”.

“No estamos pidiendo privilegios: estamos reclamando nuestros propios derechos, el dinero que aportamos durante años de trabajo y la dignidad que merecemos después de toda una vida de servicio”, concluye el comunicado.

Lea más: Caja Municipal: Fiscalía acusa a 12 personas por el perjuicio de G. 11.700 millones

Entre las propuestas de la Asociación de Jubilados para resolver la crisis de la Caja Municipal se menciona la creación de un “fondo fiduciario blindado, con mecanismos de control y transparencia” que garantice el pago de los haberes. También piden que se elabore un plan para la devolución de los recursos que el Estado debe aportar a la Caja.

Y solicitan que el Ministerio Público lance una investigación sobre el manejo de los fondos de la Caja Municipal.

Municipalidad de Asunción, la que más debe a la Caja Municipal

Edificio gubernamental en Asunción con banderas de Paraguay y vehículos estacionados en el acceso principal.
La sede de la Municipalidad de Asunción.

Varias municipalidades de algunas de las mayores ciudades del país deben grandes montos de dinero a la Caja Municipal, que deben ser transferidos por las distintas comunas como aporte patronal por cada uno de sus funcionarios.

Lea más: Caja Municipal de Jubilaciones: Soledad Núñez encontrará “histórica deuda”

Entre ellas, la municipalidad con la deuda más grande – con mucha diferencia - es la de Asunción, que adeuda más de 36.000 millones de guaraníes.

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