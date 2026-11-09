Jubilados volverán a movilizarse para exigir intervención de Caja Municipal

La Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales publicó un manifiesto en el que vuelven a llamar a la intervención de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal “para rescatarla de quienes, desde hace tiempo, vienen comprometiendo su patrimonio y el futuro de miles de trabajadores y jubilados”, ante constantes retrasos en el pago de haberes jubilatorios.

Está prevista para este lunes una movilización de jubilados y pensionados que protestarán primero frente a la sede de la Caja Municipal y luego en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Los jubilados exigen que las actuales autoridades de la Caja Municipal, encabezada por su presidente Venancio Díaz, sean separados de sus cargos. Señalan que el mandato de Díaz ya feneció.

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La Asociación de Jubilados denuncia también lo que considera una “política de segregación y discriminación” en el pago de los haberes jubilatorios, para el cual - según manifiesta el comunicado – se utilizan “criterios arbitrarios e inhumanos” que parecen privilegiar a personas cercanas a las actuales autoridades de la Caja Municipal, dejando a otros jubilados con meses de retraso en el desembolso de sus haberes.

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Apuntan también a Griselda Figueredo, titular de la Superintendencia de Jubilaciones, a quien acusan de “insensibilidad y falta de empatía” hacia los jubilados, manifestando que “no ha impulsado las medidas necesarias para transparentar el manejo patrimonial de la Caja ni para corregir los abusos denunciados”, sino que “ha terminado legitimando, por acción u omisión, una situación que viene causando un enorme sufrimiento a quienes deberían ser los principales protegidos de la institución”.

“No estamos pidiendo privilegios: estamos reclamando nuestros propios derechos, el dinero que aportamos durante años de trabajo y la dignidad que merecemos después de toda una vida de servicio”, concluye el comunicado.

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Entre las propuestas de la Asociación de Jubilados para resolver la crisis de la Caja Municipal se menciona la creación de un “fondo fiduciario blindado, con mecanismos de control y transparencia” que garantice el pago de los haberes. También piden que se elabore un plan para la devolución de los recursos que el Estado debe aportar a la Caja.

Y solicitan que el Ministerio Público lance una investigación sobre el manejo de los fondos de la Caja Municipal.

Municipalidad de Asunción, la que más debe a la Caja Municipal

Varias municipalidades de algunas de las mayores ciudades del país deben grandes montos de dinero a la Caja Municipal, que deben ser transferidos por las distintas comunas como aporte patronal por cada uno de sus funcionarios.

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Entre ellas, la municipalidad con la deuda más grande – con mucha diferencia - es la de Asunción, que adeuda más de 36.000 millones de guaraníes.