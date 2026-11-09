Nuevo escenario político y económico exige fortalecer las instituciones

El panorama actual presenta diferencias importantes respecto de las crisis bancarias registradas entre mediados de los años noventa y comienzos de los 2000. Paraguay cuenta actualmente con Grado de Inversión otorgado por dos calificadoras internacionales, una estructura financiera más desarrollada y mejores condiciones macroeconómicas. Sin embargo, estos avances no eliminan los riesgos asociados a la incertidumbre institucional, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre la capacidad de los organismos reguladores para identificar y corregir oportunamente situaciones de vulnerabilidad.

Uno de los principales focos de preocupación corresponde a la exposición de recursos públicos en Ueno Bank. Aproximadamente US$ 850 millones pertenecientes a instituciones estatales estarían colocados en la entidad, incluidos alrededor de US$ 350 millones del Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, se plantearon interrogantes sobre operaciones crediticias con empresas vinculadas, cuyos montos podrían alcanzar US$ 628 millones, aunque esta cifra todavía requiere confirmación mediante la evaluación patrimonial correspondiente.

La recuperación de estos recursos dependerá, principalmente, de la calidad de los activos del banco. En este sentido, la cartera crediticia constituye un componente fundamental, debido a que representa derechos de cobro cuyo valor económico puede diferir del registrado contablemente. Por tanto, el resultado del procedimiento de resolución estará condicionado por la capacidad de recuperar préstamos, transferir activos y atender las obligaciones pendientes. La exposición financiera no constituye necesariamente una pérdida definitiva, pero introduce incertidumbre sobre los recursos disponibles para las instituciones afectadas.

Las consecuencias también alcanzan a los usuarios del sistema financiero. Alrededor de 32.000 jubilados del IPS mantenían cuentas en Ueno Bank. El traslado de estos clientes hacia otras entidades plantea dificultades operativas, especialmente para personas mayores con menor familiaridad con las herramientas digitales. A esto se suma la necesidad de garantizar la continuidad de los pagos y evitar interrupciones que afecten los ingresos cotidianos de los hogares.

En el mercado cambiario también surgieron cuestionamientos sobre la evolución del dólar y sus efectos en la competitividad. A decir, la prolongada apreciación del guaraní y sus consecuencias sobre los ingresos en moneda local de los exportadores. Particularmente, se destacó la situación de las empresas maquiladoras, cuyos ingresos dependen, en gran medida, de las ventas externas, mientras que una proporción importante de sus costos se encuentra denominada en guaraníes.

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En este contexto, existiría una pérdida aproximada de 3.000 empleos en la maquila, cifra que requiere contrastarse con estadísticas oficiales para determinar su alcance y las causas correspondientes. No obstante, el planteamiento permite identificar un desafío relevante: preservar la competitividad de los sectores exportadores sin comprometer la estabilidad de precios ni la credibilidad de la política monetaria.

Más allá del impacto inmediato de la crisis bancaria, el nuevo escenario político plantea la necesidad de revisar distintos componentes de la política económica. Uno de los principales desafíos corresponde al fortalecimiento de la institucionalidad financiera, particularmente del Banco Central del Paraguay y de la Superintendencia de Bancos. La calidad de la supervisión, la independencia técnica y la transparencia de las decisiones constituyen elementos esenciales para recuperar la confianza de depositantes, empresas e inversionistas.

La experiencia reciente también pone de manifiesto la importancia de mejorar los mecanismos de control sobre las inversiones de fondos públicos. La concentración de recursos en determinadas entidades puede aumentar la exposición patrimonial de instituciones encargadas de financiar prestaciones esenciales. Por ello, resulta necesario fortalecer los criterios de diversificación, liquidez y evaluación de riesgos, especialmente en el caso de los fondos previsionales.

La revisión de la política fiscal también deberá considerar la sostenibilidad de los compromisos asumidos por el Estado. El desafío consiste en compatibilizar la continuidad de los programas prioritarios con una utilización eficiente de los recursos disponibles, sin generar presiones adicionales sobre el déficit y el endeudamiento público.

En el plano institucional, la nueva Administración enfrenta la necesidad de restablecer la previsibilidad de las decisiones económicas. La incertidumbre puede modificar el comportamiento de hogares y empresas, aumentar la preferencia por activos considerados más seguros y retrasar proyectos de inversión. Si estas condiciones se prolongan, sus consecuencias podrían extenderse al empleo, el crédito y la actividad productiva; sin embargo, el escenario también presenta elementos favorables. Los avances macroeconómicos alcanzados por Paraguay durante las últimas décadas constituyen una base para afrontar las dificultades actuales. La conservación del Grado de Inversión y la continuidad de las políticas que favorecen la estabilidad pueden contribuir a contener la percepción de riesgo y preservar el acceso al financiamiento internacional. En definitiva, Paraguay enfrenta una etapa que exige respuestas tanto inmediatas como estructurales. La resolución ordenada de Ueno Bank, la recuperación de los recursos públicos, el fortalecimiento de la supervisión financiera, la mejora de la política cambiaria y una mayor eficiencia del gasto serán aspectos determinantes para los próximos meses. El principal desafío será transformar la incertidumbre actual en una oportunidad para corregir debilidades institucionales, preservar los fundamentos económicos y recuperar la confianza de los agentes nacionales e internacionales.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.