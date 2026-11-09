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Economía
09 de noviembre de 2026 - 08:06

Otro cambio de Alliana: Félix Sosa retorna a la presidencia de la ANDE

El nuevo presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, hablando con la prensa durante los reinicios de obras civiles de Aña Cuá.
El nuevo presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, hablando con la prensa durante los reinicios de obras civiles de Aña Cuá.Gentileza

El presidente Pedro Alliana oficializó mediante decreto el nombramiento de Félix Sosa como titular de la ANDE, en reemplazo de Miguel Báez Reyes. Sosa retorna a la institución tras haber salido en julio, en medio de la polémica por una tarifa preferencial para la empresa extranjera Atome.

Por Joaquín Tandé
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El ingeniero Félix Eladio Sosa Giménez fue designado nuevamente como presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en reemplazo de Miguel Báez Reyes. El nombramiento fue oficializado mediante un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Pedro Alliana.

Sosa había dejado la titularidad de la ANDE en julio de este año, en medio de la polémica por el estudio de una tarifa eléctrica preferencial para la empresa extranjera Atome. En su reemplazo, Peña había designado a Báez Reyes, quien permaneció en el cargo hasta la nueva disposición del Ejecutivo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Adolfo Villalba, había señalado que las presiones relacionadas con la tarifa preferencial para Atome habrían sido el motivo de la salida de Sosa.

Sin embargo, el propio ingeniero no hizo pública una explicación sobre las razones de su alejamiento de la presidencia de la institución.

Lea más: Sitrande denuncia lobby de Atome desde Inglaterra y respalda gestión del saliente Félix Sosa

Alliana prepara más cambios en el Gobierno

El ingeniero había asumido por primera vez la titularidad de la ANDE en agosto de 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Posteriormente, Santiago Peña lo confirmó en el cargo tras asumir la Presidencia de la República en agosto de 2023, hasta que en julio de este año resolvió reemplazarlo por Báez Reyes.

El retorno de Sosa se suma a los movimientos realizados por Pedro Alliana en distintas instituciones del Estado desde que asumió la Presidencia de la República.

Lea más: Itaipú: Nuevo titular de ANDE asume como consejero y Félix Sosa seguirá también

Según adelantó el jefe de Gabinete, Rolando De Barros, el mandatario anunciaría más cambios durante esta jornada. Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente los nombres de otras autoridades que podrían dejar sus cargos.

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