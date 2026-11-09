“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?

Nuevo Mundo Entertainment SA, empresa que obtuvo la explotación de cuatro galpones y los estacionamientos del Puerto de Asunción, por 20 años, habría recibido un préstamo de aproximadamente US$ 33 millones de Ueno Bank, entidad que tomó el control de la firma tras la adjudicación, según confirmó la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

El crédito se habría otorgado bajo el argumento de financiar el proyecto conocido como “Puerto Madero” de Asunción. Sin embargo, el destino de esos fondos sigue siendo una incógnita, mientras las obras permanecen paralizadas y el banco se encuentra bajo un proceso de resolución dispuesto por el BCP.

Al momento de la adjudicación, Nuevo Mundo Entertainment SA pertenecía en los papeles al empresario Rodrigo Luis Nogués Bazán, conocido como “Coto”. Sin embargo, posteriormente Ueno Bank compró la mayoría de las acciones y asumió el control de la empresa, según confirmó el presidente de la ANNP, Julio Vera Cáceres.

Consultado sobre el millonario préstamo, Vera Cáceres señaló que el dinero no fue destinado en su totalidad a financiar las obras de los galpones del puerto. Además, reconoció que desconocía la operación hasta que tomó conocimiento de ella a través de publicaciones periodísticas.

“Por la prensa me enteré de que fue objeto de un préstamo de ese banco del orden de 33 millones de dólares. Obviamente no estaban destinadas a las obras en el Puerto”, manifestó Vera Cáceres.

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Puerto Madero de Asunción: ¿dónde está la plata?

El crédito de aproximadamente US$ 33 millones contrasta con el compromiso de inversión que Nuevo Mundo había asumido ante la ANNP para desarrollar el proyecto. Según Vera Cáceres, la firma se comprometió contractualmente a desembolsar US$ 5.160.000.

No obstante, el presidente de la institución aseguró que la inversión realizada por la empresa superó ampliamente ese monto.

“Lo que yo me atrevería a decir es que lo que han invertido supera en exceso el monto comprometido en nuestro contrato”, sostuvo.

También consultamos a Coto Nogués sobre el préstamo de US$ 33 millones. El empresario afirmó que ese dinero definitivamente no está en los galpones y que ellos mismos quieren saber dónde fue a parar.

“Nosotros no firmamos ni pedimos nada de esos montos publicados y, de hecho, ya no nos sentíamos lo más cómodos con la sociedad que tenía la mayoría, porque no teníamos visibilidad ni participación en sus decisiones. Nosotros negociamos ya nuestra salida, no formamos luego más parte de la sociedad”, manifestó.

Nogués señaló que, hasta el último corte del que tuvo conocimiento, se habían invertido aproximadamente US$ 7 millones y que el proyecto requería un desembolso total de unos US$ 10 millones.

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Sobre la continuidad de las obras, expresó su deseo de que el proyecto pueda concluirse, teniendo en cuenta el impacto que tendría en el centro de Asunción.

Titular de la ANNP defendió las obras, hoy abandonadas

Por su parte, Vera Cáceres defendió los trabajos ejecutados por Nuevo Mundo y mencionó, entre las inversiones adicionales, las reparaciones estructurales realizadas en la zona del muelle, debajo de los depósitos A, B y C.

Según explicó, se realizó un relevamiento de las losas, vigas y pilares, cuyas condiciones requirieron intervenciones que fueron absorbidas económicamente por Nuevo Mundo.

Esta mañana, el titular de la ANNP insistió en que la empresa invirtió mucho más de lo establecido contractualmente.

“Ellos (Nuevo Mundo) han invertido mucho más de lo comprometido... casi el doble de los US$ 5.160.000 establecidos en el contrato. El galpón G está con 98% de ejecución y los otros tres con 70%, sin contar el refuerzo del muelle, que les costó más de un millón de dólares”, afirmó.

Pese a estas afirmaciones, Vera Cáceres no precisó el monto exacto que finalmente se invirtió en el proyecto ni presentó un detalle de los desembolsos realizados por la empresa.

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Obras paralizadas y posible rescisión

La revelación del préstamo se produce en un momento crítico para el proyecto portuario. La constructora Codas Vuyk, subcontratada por Nuevo Mundo para ejecutar las obras, abandonó recientemente la zona de trabajos, aparentemente por atrasos en los pagos.

La firma constructora había suscrito un contrato por aproximadamente G. 82.000 millones, equivalentes a unos US$ 14 millones, según informó Vera Cáceres. El funcionario señaló que solicitó explicaciones a Nuevo Mundo y un cronograma actualizado para concluir los trabajos.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, la ANNP analiza la posibilidad de rescindir el contrato. En ese escenario, la institución tendría que recurrir a una nueva licitación para terminar los galpones pendientes y asumir directamente la explotación de los galpones y estacionamientos.