Quién es Fernando Rivarola, propuesto para integrar el directorio del BCP

Este lunes, el presidente Pedro Alliana anunció la incorporación al directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) de Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión de la banca matriz quien firmó un informe técnico que sentó las bases de la investigación que resultó en el cierre de Ueno Bank y la caída de su conglomerado empresarial, el Grupo Vázquez, que a su vez resultaron en la destitución del presidente Santiago Peña.

En un mensaje publicado hoy en redes sociales, el presidente Alliana anunció que propuso al Congreso Nacional la incorporación de Rivarola al directorio del BCP, calificándolo como “un joven comprometido y valiente”.

“La institucionalidad y el rigor técnico vuelven a ocupar el lugar que les corresponde”, escribió el mandatario.

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La Cámara de Senadores fue convocada a una sesión extraordinaria este lunes a las 11:00 para votar sobre el pedido del presidente Alliana de acuerdo constitucional para incorporar al directorio del BCP a Rivarola y a Jorge Schreiner, a quien el mandatario anunció ayer como su elegido para ocupar la presidencia de la banca matriz.

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Advirtió de irregularidades en torno a Ueno

En un informe de fiscalización, Rivarola advirtió, meses del estallido del escándalo bancario, sobre severos descalces patrimoniales, operaciones de crédito de alto riesgo y sobregiros sin garantías otorgados por Ueno Bank a empresas de su propio grupo corporativo.

Sin embargo, las autoridades del BCP en ese momento archivaron esa advertencia sin tomar medidas correctivas.

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Un decreto del entonces presidente Santiago Peña - quien fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 - decretó en julio de 2026 el traslado de Rivarola de la Superintendencia de Bancos del BCP a la Agencia Financiera de Desarrollo.

La caída de Ueno Bank

El pasado martes, el Banco Central anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank tras constatar el deterioro de sus índices de solvencia.

La banca matriz denunció, entre otras irregularidades, que Ueno había concedido grandes créditos a empresas vinculadas a su grupo empresarial, uno de los aspectos señalados en el informe de Rivarola.

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Tras el cierre de Ueno Bank, los miembros del directorio de ese banco y representantes de las empresas que recibieron esos créditos fueron detenidos e imputados.

Igualmente fueron capturas e imputados el expresidente Peña - momentos después de haber sido destituido por el Congreso en un juicio político - y el expresidente del BCP, Carlos Carvallo.