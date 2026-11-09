¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay

La principal misión a corto plazo que debe cumplir Pedro Alliana es la de devolver la estabilidad y la confianza a las instituciones de control financiero del Estado. En este contexto de reestructuración y con el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) encima, emerge el nombre del economista y abogado Jorge Luis Schreiner Marengo como uno de los perfiles técnicos sugeridos por el nuevo mandatario para liderar el Banco Central del Paraguay (BCP).

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Una trayectoria técnica y regulatoria

Schreiner cuenta con una extensa formación académica y experiencia tanto en el ámbito público como en el sector privado.

Es economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con una maestría en Política Monetaria y Crediticia realizada en la Julius Maximilian Universität de Würzburg, Alemania. Asimismo, posee el título de abogado, un máster en Derecho Tributario y cursa el doctorado en Derecho en la Universidad del Norte.

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Su vínculo con el sistema financiero nacional no es nuevo, pues fue miembro del Directorio del BCP entre 1997 y 1999. Se desempeñó como asesor del Superintendente de Bancos de 1999 a 2003. Presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003–2013).

En el sector privado, ocupó la vicepresidencia de ACI S.A. y desde abril de 2019 se desempeña como presidente y director ejecutivo de Comtel S.A. Además, ha sido autor de diversos estudios sobre el estatus del BCP, el sistema financiero nacional y el régimen de seguridad social en América Latina

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Espera el visto bueno del Congreso

En una publicación realizada en redes sociales, Pedro Alliana manifestó su expectativa de que el Congreso Nacional dé pronto tratamiento a la nominación. La designación del presidente del BCP requiere el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores, conforme al procedimiento establecido en la Constitución Nacional y la legislación que regula la institución.