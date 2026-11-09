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Economía
09 de noviembre de 2026 - 09:07

¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay

Tres hombres en un despacho. Uno vestido de saco oscuro y pantalones claros, otro con camisa clara y jeans, y el tercero en camisa de cuadros.
Jorge Schreiner es el elegido de Alliana para presidir el Banco Central.

El presidente de la República, Pedro Alliana, propuso a Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP). Queda en campo del Congreso su aceptación o rechazo. En esta nota, repasamos su trayectoria.

Por ABC Color
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La principal misión a corto plazo que debe cumplir Pedro Alliana es la de devolver la estabilidad y la confianza a las instituciones de control financiero del Estado. En este contexto de reestructuración y con el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) encima, emerge el nombre del economista y abogado Jorge Luis Schreiner Marengo como uno de los perfiles técnicos sugeridos por el nuevo mandatario para liderar el Banco Central del Paraguay (BCP).

Lea más: Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay

Una trayectoria técnica y regulatoria

Schreiner cuenta con una extensa formación académica y experiencia tanto en el ámbito público como en el sector privado.

Jorge Schreiner Marengo economista.
Jorge Schreiner Marengo economista.

Es economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con una maestría en Política Monetaria y Crediticia realizada en la Julius Maximilian Universität de Würzburg, Alemania. Asimismo, posee el título de abogado, un máster en Derecho Tributario y cursa el doctorado en Derecho en la Universidad del Norte.

Lea más: Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank

Su vínculo con el sistema financiero nacional no es nuevo, pues fue miembro del Directorio del BCP entre 1997 y 1999. Se desempeñó como asesor del Superintendente de Bancos de 1999 a 2003. Presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003–2013).

Jorge Schreiner, abogado y economista.
Jorge Schreiner, abogado y economista.

En el sector privado, ocupó la vicepresidencia de ACI S.A. y desde abril de 2019 se desempeña como presidente y director ejecutivo de Comtel S.A. Además, ha sido autor de diversos estudios sobre el estatus del BCP, el sistema financiero nacional y el régimen de seguridad social en América Latina

Espera el visto bueno del Congreso

En una publicación realizada en redes sociales, Pedro Alliana manifestó su expectativa de que el Congreso Nacional dé pronto tratamiento a la nominación. La designación del presidente del BCP requiere el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores, conforme al procedimiento establecido en la Constitución Nacional y la legislación que regula la institución.

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