Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?

El proceso licitatorio para modernizar el sistema informático del Banco Nacional de Fomento (BNF) se encuentra en un escenario incierto. Tras el escándalo que derivó en la resolución de Ueno Bank, la prisión preventiva de los principales ejecutivos del Grupo Vázquez y la parálisis de las firmas vinculadas, incluyendo la tecnológica Itti SAE, la cúpula del banco público debe decidir el destino de un contrato valuado en US$ 22,7 millones, para adquisición del core.

La licitación para la adquisición, implementación y desarrollo del core bancario (ID 480.207) se encontraba virtualmente despejada para Itti, luego de que el directorio del BNF, hace mes y medio, descalificara a su única competidora, Softshop SA, presidida por Juan Cazenave. Sin embargo, la reciente desarticulación judicial del grupo empresarial controlador de la tecnológica obliga a las autoridades bancarias a revisar su postura.

De acuerdo con los datos del llamado, en este proceso que ya lleva dos años de fallidos resultados, Softshop ha sido competencia de Itti, perteneciente a los exsocios comerciales del ahora expresidente de la República, Santiago Peña, y en donde este tuvo inversiones hasta marzo de 2025. Numerosas instituciones del Estado venían otorgando millonarios contratos a Itti en el gobierno del destituido Peña y el BNF no fue la excepción, que además de adjudicar procesos a la citada firma tecnológica, también había otorgado importantes préstamos vigentes, cuya devolución ahora también se encuentra en incertidumbre.

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Esto respondió BNF ante consultas sobre la licitación del core

Ante la insistencia de ABC Color sobre si la banca matriz mantendría la licitación o tomaría una medida de oficio frente a la inoperatividad de la oferente presentada como favorita, el gerente del BNF, César Vargas, abrió la posibilidad a un giro institucional. Al ser preguntado sobre las acciones que adoptará el banco estatal, el funcionario respondió textualmente: “el lunes (por hoy) habrá novedades”.

El breve adelanto del gerente dejó entrever un pequeño cambio respecto a sus declaraciones iniciales brindadas a este diario horas antes. En una primera serie de respuestas escritas, César Vargas había señalado a ABC que el banco del Estado aguardaría el trámite administrativo iniciado por Softshop en Contrataciones, antes de adoptar una decisión sobre el concurso.

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En ese momento, al ser consultado sobre el estado del llamado y la protesta planteada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el alto ejecutivo del BNF manifestó: “El llamado sigue su curso legal. Hasta la fecha, la protesta se encuentra en trámite en la DNCP. Una vez que la misma sea resuelta y la decisión sea notificada al BNF, el Directorio resolverá lo que más convenga a los intereses institucionales”.

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Sin embargo, ante el hecho público de que Itti formaba parte del esquema investigado por la Fiscalía, con directivos en prisión, créditos sin respaldo y su plantel de informáticos desvinculado, se le repreguntó al gerente si el BNF no tomaría una determinación independiente.

Sin animarse a brindar una respuesta con más detalles de la decisión del BNF, el funcionario había contestado: “Con respecto al llamado, vamos a esperar el proceso”. No obstante, la posterior confirmación de que “el lunes habrá novedades” insinuó que el Directorio presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana sopesa qué otra salida se puede dar a este procedimiento.

La descalificación de la competencia y el reclamo en la DNCP

La licitación del core bancario se tramita bajo la modalidad de doble sobre. Mediante la Resolución N.º 4 (Acta 69 del 30 de septiembre de 2026), el Directorio del BNF aprobó el dictamen del Comité de Evaluación Ad Hoc N.º 1/2026 y descalificó la propuesta técnica de Softshop SA.

El argumento oficial del banco público fue que la competidora incurrió en un “defecto sustancial” al declarar como “nativos” 782 de 786 requerimientos funcionales, cuando supuestamente algunos no lo eran. Paralelamente, el comité otorgó 97,69 puntos a Itti y la dejó como única habilitada para la apertura del Sobre N.º 2, correspondiente a la oferta económica. Esa parte del proceso hasta ahora no llegó a culminarse.

Softshop SA interpuso una protesta ante la DNCP, que logró frenar el proceso según establece la ley de Contrataciones. Desde la empresa alegaron que las objeciones del banco público representaban apenas 1,5 puntos sobre 100 y que esos otros 98,5 puntos ni siquiera fueron evaluados. Dijeron que la puntuación de su compañía, aún si fuese cierta la objeción del BNF, superaba ampliamente el piso mínimo de 75 puntos para competir por precio.

Con ello, denunciaron que así los cosas, todo indica que se pretendía forzar una adjudicación en solitario para la firma del Grupo Vázquez.

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Antecedentes de direccionamiento y nexos políticos

Pero las críticas al proceso no son nuevas. El concurso por el core bancario del BNF arrastra serios cuestionamientos desde 2024. El primer llamado (ID 445.258) fue anulado tras descalificaciones cruzadas (las dos únicas competidoras en todo este tiempo han sido Softshop e Itti), mientras que la segunda convocatoria de 2025 fue cancelada por el Directorio tras exigir la inclusión de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dispuestas por el BCP.

En el actual llamado relanzado en junio de 2026, surgieron denuncias de “cancha inclinada”. El BNF negó a los oferentes datos del sistema de facturación electrónica (Factury), propiedad de IDL S.A. (del mismo Grupo Vázquez), lo que obligó a competidores externos a cotizar a ciegas, mientras Itti, representada entonces por César Astigarraga, conocía el código fuente.

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A ello se sumaron nexos de financiamiento e influencia política. Los balances expuestos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) revelaron que el BNF actuaba como prestamista de Itti.

Asimismo, la exgerente de la tecnológica, Laura Adriana Brítez Roa, fue contratada como asesora de sistemas del BNF, mientras el presidente Santiago Peña nombró en el Directorio a Gerardo Manuel González Báez, hermano del apoderado de la ANR, antes de consumarse la descalificación.

¿Se retractará BNF de esa descalificación de Softshop o cancelará nuevamente el llamado de esta accidentada licitación? La respuesta, según promesa de César Vargas, se daría a conocer este lunes 9 de noviembre.