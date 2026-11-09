Ueno Bank: ANDE tiene US$ 21 millones y G. 115.887 millones atrapados, y la devolución no tiene plazo

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Miguel Báez, actualizó las cifras que dio días pasados a ABC y precisó que hoy la institución tiene atrapados en Ueno Bank US$ 21.030.796 y G. 115.887.018.345. Se trata, explicó, de los préstamos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán destinados a obras. “Nosotros no depositamos dinero en Ueno”, remarcó.

A eso se suman G. 37.285.076.292 de fondos propios, que según Báez corresponden a lo que los clientes pagan por su consumo de energía a través de la plataforma del banco.

Los números difieren de los que el propio Báez dio el martes último, cuando habló de unos US$ 46 millones para obras y unos G. 36.000 millones de fondos propios. En esta conversación no se aclaró a qué se debe la diferencia ni si ambas cifras son comparables.

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El desglose y la licitación

Consultado sobre cuánto corresponde al BID y cuánto a Taiwán, Báez dijo que lo del BID corresponde a US$ 19.325.958.

Sobre cómo llegaron los fondos al banco, el titular de la ANDE afirmó que la institución hizo una licitación para evaluar la mejor opción de depósito de esos préstamos y que “ganó Ueno”. El comunicado de la ANDE publicado el sábado último habla de concursos de ofertas de tasas de interés convocados conforme a sus procedimientos para la habilitación de cuentas bancarias.

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Ni Báez ni el comunicado detallaron cuándo se hizo el concurso, quiénes participaron ni qué tasa ofreció Ueno.

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Reunión en el BCP

Báez contó que el viernes asistió a una reunión en el Banco Central del Paraguay, con el presidente de la institución, Pedro Acosta. Según relató, la ANDE expresó su preocupación por la retención de los préstamos internacionales adquiridos por el Estado para obras de infraestructura “que no pueden parar”, dada su importancia para el sistema interconectado nacional.

El titular de la estatal describió el encuentro como “amena” y “con reglas claras”. De parte del BCP, indicó, la respuesta fue que “la devolución será de acuerdo a la disponibilidad de los activos”. Consultado sobre el plazo, respondió que todavía no se sabe.

Esto significa que la recuperación de los fondos de la ANDE quedará sujeta a lo que se logre con los activos de Ueno. Báez también remarcó que la ANDE opera con varios bancos de plaza “justamente para evitar este tipo de debacle”.

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Denuncia penal

En paralelo, la ANDE presentó el viernes 6 de noviembre una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directivos y funcionarios de Ueno Bank SA y demás personas que pudieran resultar responsables, según su comunicado, que ABC publicó ayer.

La institución solicitó medidas cautelares para resguardar los recursos comprometidos y procurar su recuperación, y puso a disposición de la Fiscalía los antecedentes, documentos e informes necesarios. Dijo además que seguirá con las acciones legales para proteger los fondos destinados a sus obligaciones y a la ejecución de obras para el sistema eléctrico nacional.