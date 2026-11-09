Ueno bank: BCP habilita a tercer grupo de clientes para cobrar el anticipo del Fondo de Garantía desde hoy

A través de un comunicado, el Banco Central del Paraguay (BCP) informó que desde hoy lunes se incorporó un nuevo grupo a lista de beneficiarios del anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Esto en el marco del proceso de reposición del anticipo del FG a los depositantes afectados por la caída de ueno bank S.A, en proceso de resolución.

De acuerdo con lo indicado por el BCP, los clientes que se incorporan desde hoy son:

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Aquellos que depositantes sin deudas que tenían depósitos mayores a G. 121.760.000, a los mismos se le otorgará el pago máximo del anticipo que es de G. 121.760.000.

También fueron habilitados a cobrar los clientes con deudas: A los mismos se les descontará la parte vencida de la deuda siempre y cuando no sean operaciones con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

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El BCP aclaró además que los pagos a los primeros grupos se siguen realizando, es decir, de aquellos con depósitos inferiores a G. 10.000.000 y G. 121.760.000 que fueron habilitados entre el viernes y sábado.

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También es importante señalar que el pago de los anticipos de la garantía continuarán hasta este miércoles 11 de noviembre conforme al plazo legal establecido en la Ley 7455/26.

Para los depositantes con recursos superiores a lo establecido para el anticipo deberá esperar el proceso que establece la Ley de Garantías para la devolución total de hasta 75 salarios mínimos que el tope del FGD, unos G. 228.300.000 por depositante.