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Economía
09 de noviembre de 2026 - 10:44

Ueno Bank: Borda analiza la crisis, la garantía de depósitos y los desafíos del Gobierno

Mujer sostiene cartel que dice 'ROBAR es un DELITO SOLO para los pobres', rodeada de manifestantes con gorra roja y celulares.
“¿Cómo reparar el daño causado a personas, empresas y asociaciones?”, planteó Borda.

El Dr. en economía y exministro de Hacienda Dionisio Borda analiza la crisis de Ueno Bank, el alcance de la garantía de depósitos y los desafíos del Gobierno para reparar el daño a los ahorristas. Además advierte sobre el costo que la pérdida de confianza puede generar para el Paraguay.

Por Noelia Ferreira Fariña
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La crisis de Ueno Bank afectó a cerca de dos millones de clientes, según el Dr. en economía y exministro de Hacienda Dionisio Borda, considerado el padre de la estabilidad macroeconómica de Paraguay. En su análisis para ABC, explicó el alcance de la garantía de los depósitos y advirtió sobre el costo que la pérdida de confianza puede tener para nuestro país.

Lea más: Ueno Bank: ahorristas no necesitan registro ni trámites para cobrar fondos, aclara Asoban

Depósitos en Ueno Bank: ¿hasta cuánto cubre la garantía?

Borda señaló que la Ley del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), de 2003, protege hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228,3 millones por persona y por entidad. La cobertura también alcanza a los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), hasta ese mismo límite.

Para quienes tienen montos superiores, la recuperación del dinero que exceda esa cobertura dependerá del proceso de resolución del banco, explicó.

El exministro sostuvo que la entrega de tarjetas de crédito permitió que más personas accedieran a servicios financieros, pero consideró que esa experiencia tuvo un desenlace doloroso. Situó el mayor impacto entre trabajadores y microempresarios, además de familias de clase media baja. “¿Cómo reparar el daño causado a personas, empresas y asociaciones?”, planteó.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP

Bonos por US$ 350 millones y riesgo para la confianza en Paraguay

El alcance del problema también llega al exterior, según Borda. Indicó que Ueno Bank emitió bonos por US$ 350 millones en Nueva York y que su valor cayó abruptamente tras el inicio del proceso de resolución.

A su criterio, la pérdida de confianza podría encarecer las próximas emisiones de bonos soberanos, es decir, la deuda que coloca el Estado para obtener financiamiento.

Foto a exministro Dionisio Borda en San Francisco e/ Amistad y Libertad Hoy 07 de Ocutbre de 2025 Gustavo Machado
Foto a exministro Dionisio Borda en San Francisco e/ Amistad y Libertad Hoy 07 de Ocutbre de 2025 Gustavo Machado

En el plano político, el economista afirmó que la crisis provocó la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo y desembocó en la destitución del presidente de la República.

“La poca seriedad de la clase política en la conducción del Estado daña la reputación del Paraguay, en detrimento de los esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil”, expresó.

Lea más: El millonario y ostentoso esquema que tumbó a Peña: seis hechos clave

Gobierno 2026–2028: las leyes económicas pendientes de aplicación

Borda recordó que, según su análisis, el nuevo presidente Pedro Alliana asumió con el compromiso de atender a los ahorristas afectados y afrontar la falta de medicamentos en los hospitales. También prometió frenar el derroche del gasto público y recuperar la confianza ciudadana.

Sin embargo, el exministro sostuvo que las tareas del período 2026–2028 exigen aplicar las leyes económicas aprobadas por la administración anterior.

Entre ellas citó la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2023, que absorbió a la Secretaría Técnica de Planificación y a la Secretaría de la Función Pública. “Hasta ahora no veo cambios, excepto la mudanza de la oficina del ministro”, cuestionó.

Tampoco observó mayores resultados de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, creada en 2023, ni de la Ley de Organización Administrativa del Estado, de 2024, cuyo objetivo es reorganizar sus organismos y entidades.

Respecto de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, de 2025, recordó que fijó reglas para el ingreso, la promoción y la evaluación de funcionarios. Su reparo apunta a la distancia entre esas normas y su cumplimiento. “En la práctica, el padrinazgo político sigue operando”, afirmó.

Sobre la reforma de la Caja Fiscal, de 2026, sostuvo que aún no frenó el aumento del déficit.

Lea más: Caja Fiscal: de dónde salieron los US$ 1.421 millones para cubrir el déficit

AME4058. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/11/2026.- Una persona muestra un cartel este viernes, frente a la casa del expresidente de Paraguay Santiago Peña, en Asunción (Paraguay). La Policía Nacional de Paraguay informó que Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino
AME4058. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/11/2026.- Una persona muestra un cartel este viernes, frente a la casa del expresidente de Paraguay Santiago Peña, en Asunción (Paraguay). La Policía Nacional de Paraguay informó que Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino

Salud y educación: Borda pide una hoja de ruta pública

Ante el corto plazo disponible para grandes reformas, Borda consideró urgente que el Gobierno defina una nueva hoja de ruta y la haga pública.

Reclamó más recursos para salud y educación, además de inversiones contra la pobreza y la desigualdad. Esos fondos, señaló, deben mejorar las capacidades y las condiciones de vida de las personas, con transparencia y rendición de cuentas.

Asignó esa responsabilidad a los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social, de Educación y Ciencias, y de Desarrollo Social. “El dinero del Estado debe administrarse como patrimonio de todos”, remarcó.

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Sociedad civil y Estado: cómo recuperar la confianza

El economista vinculó las movilizaciones ciudadanas con el reclamo de derechos básicos y el rechazo a la corrupción. También señaló el descontento ante la impunidad y el uso de recursos públicos en beneficio de grupos particulares.

Para Borda, reparar los daños exige que el nuevo presidente abra espacios de diálogo y alcance acuerdos con distintos sectores. La capacidad de reconocer las diferencias, sostuvo, será parte de la recuperación de la confianza en las instituciones. “Pongamos al país en primer lugar y a la sociedad civil como contrapeso al Estado”, concluyó.

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