Ueno Bank: ¿hay una investigación en Estados Unidos?

Las repercusiones de la crisis bancaria desatada cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) cerró la semana pasada Ueno Bank debido al deterioro de sus índices de solvencia continúan manifestándose y hay temores de que el escándalo pueda tener consecuencias judiciales a nivel internacional.

Esos temores apuntan principalmente al hecho de que Ueno Bank – cuyo cierre se produjo luego de que el BCP detectara que el banco dio grandes créditos de forma irregular a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial –, emitió unos 350 millones de dólares en bonos en Estados Unidos, bajo la legislación de Nueva York, en marzo de este año.

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Los precios de esos bonos se desplomaron tras el inicio del procedimiento de resolución del banco y los tenedores de estos podrían recurrir a tribunales estadounidenses.

Sin datos de una investigación en Estados Unidos... por ahora

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán comentó que el pasado viernes estuvo en contacto con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero afirmó que en la conversación no hubo mención de alguna investigación abierta en el país norteamericano sobre Ueno Bank.

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“No me informaron de ninguna investigación abierta en EE.UU. con respecto a este caso por ahora”, dijo el fiscal Doldán.

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Sin embargo, enfatizó que el hecho de que no se haya informado aún de alguna investigación en curso no significa que esas indagaciones no puedan existir ya en esferas como el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) u otras agencias de Estados Unidos “para preservar intereses de sus bancos o ciudadanos”.

Colaboración de EE.UU. y pedido a la Unión Europea

El fiscal Doldán afirmó que hay detalles de lo que conversó con el Departamento de Justicia estadounidense que no puede revelar por “cuestiones de confidencialidad”, pero dijo que las autoridades norteamericanas le manifestaron su voluntad de colaborar con Paraguay en la “identificación y localización” de bienes relacionados al caso Ueno en el sistema financiero norteamericano.

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En paralelo, el fiscal de Asuntos Internacionales comentó que el Ministerio Público ya ha enviado un pedido de cooperación interinstitucional a la Fiscalía Europea ante eventuales indagaciones en jurisdicción de la Unión Europea, teniendo en cuenta que U Holdings, la sociedad matriz que controlaba el ecosistema de Ueno Bank, fue constituida en Luxemburgo.

Crisis bancaria y la caída de un presidente

El cierre de Ueno Bank la semana pasada dejó congelados los fondos de cientos de miles de ahorristas, además de los activos de numerosas instituciones del Estado paraguayo que estaban depositados en esa entidad bancaria.

El escándalo tuvo como consecuencia la destitución de Santiago Peña de la Presidencia de la República. El mandatario – quien fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo del año pasado – fue luego detenido e imputado por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio.

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El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.