Ueno Bank: refuerzan equipo fiscal de investigación

A través de la Resolución N.º 4517, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Luz Analía Guerrero (U2) y Luis Lionel Piñánez García (U9), al equipo que investiga el caso Ueno Bank en la causa penal N.º 89/2026, caratulada: “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros” y que opera bajo la coordinación de la fiscal adjunta, Nancy Salomón Marín.

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Por otro lado, mediante la Resolución N.º 4518, la FGE amplió también el equipo interinstitucional que interviene en las causas penales N.º 91/2026 (“Federico Miguel Vázquez Villasanti s/ estafa”) y N.º 92/2026 (“Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”).

En ese equipo, se designó a las agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, María Verónica Valdez (Unidad n.º 12) y Laura Mercedes Giacummo (Unidad n.º 13).

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Con estas medidas, el Ministerio Público busca dar un abordaje multidisciplinario a las investigaciones que involucran a uno de los actores más importantes del sector financiero y a un expresidente de la República.