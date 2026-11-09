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Economía
09 de noviembre de 2026 - 12:14

Ueno Bank: refuerzan equipo fiscal de investigación

Personas pasan junto a un grafiti que dice "ladrones" en una sucursal del banco UENO en Asunción.
Personas pasan junto a un grafiti que dice "ladrones" en una sucursal del banco UENO en Asunción. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)133126+0000 RODRIGO BUENDIA

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió las resoluciones N.º 4517 y N.º 4518, con fecha de este lunes 9 de noviembre de 2026, mediante las cuales refuerza con nuevos agentes fiscales las unidades de investigación encargadas de esclarecer los presuntos hechos de corrupción, lesión de confianza y estafa en el caso Ueno Bank. En este nota, más detalles.

Por Luis Ríos
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A través de la Resolución N.º 4517, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Luz Analía Guerrero (U2) y Luis Lionel Piñánez García (U9), al equipo que investiga el caso Ueno Bank en la causa penal N.º 89/2026, caratulada: “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros” y que opera bajo la coordinación de la fiscal adjunta, Nancy Salomón Marín.

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Por otro lado, mediante la Resolución N.º 4518, la FGE amplió también el equipo interinstitucional que interviene en las causas penales N.º 91/2026 (“Federico Miguel Vázquez Villasanti s/ estafa”) y N.º 92/2026 (“Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”).

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En ese equipo, se designó a las agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, María Verónica Valdez (Unidad n.º 12) y Laura Mercedes Giacummo (Unidad n.º 13).

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Con estas medidas, el Ministerio Público busca dar un abordaje multidisciplinario a las investigaciones que involucran a uno de los actores más importantes del sector financiero y a un expresidente de la República.

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