Ueno: guía para ahorristas con todo lo que tenés que saber para cobrar tu dinero

En el marco del caso Ueno Bank, el Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) cubre hasta G. 228.300.000 por persona o empresa y por entidad financiera.

Los primeros en cobrar son los ahorristas con depósitos de hasta G. 10 millones que no tienen deudas con Ueno y cumplen las condiciones establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

No es necesario registrarse ni realizar trámites para recibir el dinero. Para consultas y reclamos, el BCP habilitó el correo pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py.

Lea más: Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo

¿Cuándo y cómo cobro?

El BCP inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre de 2026. A partir de esta decisión, se activó el mecanismo legal de protección de los depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

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El primer grupo de beneficiarios está integrado por personas que reúnen tres condiciones: tienen depósitos de hasta G. 10.000.000, no mantienen deudas con Ueno y poseen una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.

Quienes integran este grupo recibirán la totalidad de sus depósitos si el saldo no supera los G. 10 millones. El BCP comunicará las siguientes etapas de pago conforme avance el procedimiento. Los clientes que tengan depósitos superiores o no cumplan las condiciones del primer grupo deberán consultar las próximas instrucciones oficiales.

La Ley N.º 2.334/03 establece que la garantía debe honrarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad. El Directorio del BCP puede extender ese periodo por otros 15 días mediante una resolución fundada. Para este caso, el primer plazo vence el 17 de noviembre y la eventual prórroga llegaría hasta el 2 de diciembre de 2026.

¿Cómo sé qué banco me paga?

El BCP habilitó una plataforma de consulta para que los depositantes puedan verificar la información relacionada con el procedimiento de pago de la garantía.

Los ahorristas deben ingresar a la página oficial del Fondo de Garantía de Depósitos y consultar los enlaces habilitados para conocer la entidad financiera asignada y los datos correspondientes a su caso.

La información se incorporará de manera gradual, a medida que se ejecuten los pagos de los distintos grupos. Por eso, si todavía no aparecen los datos del depositante, deberá volver a consultar los canales oficiales.

La consulta puede realizarse a través de la plataforma oficial de pagos del FGD del BCP.

Lea más: Ueno bank: segundo grupo de ahorristas empieza a cobrar del Fondo de Garantía de Depósitos

¿Tengo que registrarme o hacer algún trámite?

No. Los beneficiarios no necesitan registrarse ni realizar trámites para recibir los fondos. El pago se realiza mediante acreditaciones que el BCP comunica a los bancos y financieras designados.

Para saber dónde cobrar, el ahorrista debe ingresar a la plataforma oficial del BCP. Allí podrá consultar qué entidad le fue asignada. Si sus datos todavía no aparecen, deberá volver a consultar más adelante.

Es importante distinguir entre la consulta y el cobro: ingresar a la página no significa que haya que completar un formulario de inscripción ni pagar por una gestión. Tampoco se debe contratar intermediarios para recuperar el dinero.

¿Cuánto cubre la garantía y qué pasa con lo que excede?

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica y por entidad financiera. El límite se aplica sobre el total de los depósitos de cada titular, no por cada cuenta que tenía en Ueno.

La cobertura incluye depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito de ahorro (CDA), tanto en guaraníes como en moneda extranjera. La devolución de los depósitos en dólares se realizará en guaraníes, conforme a las condiciones establecidas para el procedimiento.

El segundo grupo de pagos comprende a los titulares de depósitos a la vista superiores a G. 10 millones y hasta G. 121.760.000, siempre que no tengan deudas con Ueno y dispongan de una cuenta en otra entidad financiera. Los CDA serán atendidos en una etapa posterior.

¿Y qué pasa con el dinero que supera G. 228.300.000? Esa diferencia no está cubierta por el FGD. El BCP debe analizar los activos y pasivos de Ueno para determinar los mecanismos de compensación y transferencia que permitan recuperar la mayor cantidad posible de los saldos no cubiertos. No existe una garantía de recuperación total de esos excedentes.

¿Qué pasa si tengo deudas con Ueno?

Las deudas pendientes con Ueno Bank pueden afectar el monto que recibirá el ahorrista. El BCP informó que los compromisos vencidos serán descontados antes de efectuar el pago de la garantía.

Además, para acceder a los primeros grupos de pago, el depositante debe cumplir la condición de no tener deudas con la entidad. Esto incluye obligaciones derivadas de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos financieros.

La situación de los préstamos y las tarjetas será tratada dentro del procedimiento de resolución. El BCP también informó que la cartera de tarjetas de crédito será objeto de una negociación posterior con otra entidad financiera.

Por lo tanto, tener dinero depositado en Ueno no significa necesariamente que se recibirá ese mismo monto de manera íntegra si existen obligaciones pendientes.

¿Y si no tengo cuenta en otro banco?

No tener una cuenta en otra entidad financiera no significa perder el derecho a la garantía. El BCP estableció un mecanismo para que estos ahorristas también puedan recibir el dinero.

La banca matriz explicó que, si el cliente no tiene una cuenta habilitada en otro banco o financiera, se abrirá una cuenta de ahorro a su nombre en una entidad del sistema financiero nacional.

El objetivo es facilitar la acreditación de los fondos sin obligar al depositante a realizar una gestión de apertura por su cuenta.

Alrededor de 262.000 clientes estaban en esta situación. Este grupo requiere un procedimiento adicional y no debe confundirse con los beneficiarios de las primeras etapas de acreditación.

¿Qué pasa con mi tarjeta, la app y los débitos automáticos?

Desde el inicio del procedimiento de resolución, el 2 de noviembre, Ueno Bank dejó de operar. Por lo tanto, sus tarjetas, aplicación móvil y servicios bancarios quedaron inhabilitados.

Esto significa que los clientes no pueden seguir utilizando normalmente sus tarjetas de débito ni realizar operaciones desde la aplicación de Ueno. Tampoco deben contar con esas cuentas para pagos o transferencias habituales.

En cuanto a las tarjetas de crédito, el BCP informó que su cartera será negociada en una segunda etapa con otra entidad financiera. Los préstamos y demás obligaciones también serán tratados dentro del proceso de resolución.

Si tenías servicios asociados a débitos automáticos, como plataformas digitales, suscripciones o pagos de servicios, conviene cambiar el medio de pago para evitar interrupciones o atrasos. El BCP todavía no publicó un procedimiento individual para migrar todos los débitos automáticos.

¿Cobran los jubilados?

Sí. El BCP aseguró que los pagos de jubilaciones se mantendrán y que se establecerán mecanismos para que los beneficiarios que cobraban a través de Ueno puedan seguir percibiendo sus haberes en otras entidades financieras.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que unos 32.000 jubilados y pensionados que utilizaban Ueno Bank serán trasladados a otras entidades para recibir sus pagos.

La previsional aseguró que los haberes y aguinaldos están garantizados. El calendario habitual contempla el inicio de los pagos el día 17 de cada mes, y el IPS trabaja en coordinación con el sistema financiero para habilitar las nuevas cuentas.

Los jubilados deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del IPS para conocer cuál será su nueva entidad de cobro y cómo se implementará el cambio.

¿Qué hago si soy empresa o comercio?

Las empresas y personas jurídicas también están comprendidas en el régimen del Fondo de Garantía de Depósitos. La cobertura alcanza hasta G. 228.300.000 por titular y por entidad financiera, bajo las condiciones establecidas por la Ley N.º 2.334/03.

Por lo tanto, si una empresa tenía depósitos en Ueno Bank, debe considerar el mismo límite legal que se aplica a las personas físicas. Los saldos que superen ese monto no cuentan con cobertura automática del fondo.

Las empresas que tengan cuentas corrientes, cajas de ahorro u otros depósitos deberán consultar la plataforma del BCP y verificar las instrucciones correspondientes. También deberán considerar las obligaciones pendientes con la entidad, porque las deudas vencidas pueden descontarse de los fondos a devolver.

Las empresas vinculadas a Uenoestán sujetas a las exclusiones previstas en la legislación. No todas las personas jurídicas tienen necesariamente derecho a cobrar la garantía.

¿Qué pasa con fondos mutuos, CDA y bonos?

Es fundamental distinguir entre un depósito bancario y una inversión en el mercado de valores. El Fondo de Garantía de Depósitos protege determinados depósitos bancarios, pero no garantiza las inversiones realizadas en fondos mutuos, bonos u otros instrumentos del mercado de capitales.

Certificados de Depósito de Ahorro (CDA): están comprendidos en la garantía de depósitos. El BCP confirmó que la cobertura alcanza tanto a los depósitos a la vista como a los depósitos a plazo. Sin embargo, los tenedores de CDA cobrarán en una etapa posterior del cronograma.

Fondos mutuos: la situación es diferente. La Superintendencia de Valores dispuso medidas temporales sobre determinados fondos que tenían inversiones vinculadas a Ueno Bank. Estos fondos tienen un patrimonio independiente del banco y de su administradora. Por eso, la resolución de Ueno no significa que todos los activos de los fondos hayan desaparecido. La suspensión temporal de rescates busca permitir la valoración de las inversiones y proteger a los participantes. El BCP informó que la normalización se realizará progresivamente, mientras se trabaja en mecanismos para transferir la administración de los fondos afectados.

Bonos: los títulos del mercado nacional e internacional no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Su recuperación dependerá de las condiciones particulares de cada instrumento y de los mecanismos que correspondan.

¿Cuándo vence el plazo de la garantía?

La Ley N.º 2.334/03 establece que la garantía debe honrarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad financiera.

El Directorio del BCP puede ampliar ese periodo por otros 15 días, siempre que exista una resolución fundada que justifique la prórroga.

En el caso de Ueno Bank, la resolución fue aprobada el 2 de noviembre de 2026. Por eso, el primer plazo legal vence el 17 de noviembre. Si se utiliza la prórroga, el periodo adicional se extendería hasta el 2 de diciembre.

Estos plazos corresponden al cumplimiento de la obligación legal de honrar la garantía. No significan que todos los productos financieros, inversiones o saldos que superen el límite garantizado deban estar restituidos en esas mismas fechas.

Cuidado con las estafas

El caso de Ueno Bank puede ser aprovechado por personas que intenten engañar a los ahorristas con supuestas gestiones para recuperar el dinero. Por eso, el BCP recomienda utilizar exclusivamente sus canales oficiales.

Hay algunas precauciones fundamentales:

No compartas contraseñas, claves, PIN ni códigos de verificación OTP.

No ingreses a enlaces enviados por desconocidos mediante WhatsApp, SMS o redes sociales.

No instales aplicaciones por indicación de terceros.

No pagues comisiones a supuestos gestores que prometan acelerar la devolución de tus ahorros.

No transfieras dinero a cuentas particulares para liberar fondos.

Consultá siempre la página oficial del BCP antes de proporcionar información personal.

Los mensajes que prometen devolver los fondos a cambio de una comisión o transferencia a terceros deben generar desconfianza.

La plataforma oficial para consultar el procedimiento es www.bcp.gov.py/fgd-pagos.

¿Quiénes quedan excluidos?

La garantía de depósitos no alcanza a todos los titulares sin excepción. La Ley N.º 2.334/03 establece exclusiones para determinados depósitos y personas vinculadas a las entidades financieras.

Entre los casos contemplados por la normativa se encuentran los depósitos constituidos por directores, ejecutivos y empleados de la entidad que ocupen cargos gerenciales, así como otros casos de vinculación que puedan ser determinados por el BCP.

También pueden rechazarse solicitudes de cobertura cuando los depósitos no cumplan los requisitos formales o sustanciales exigidos, o cuando existan elementos que permitan considerar que se trata de operaciones simuladas, fraudulentas o ilegales.

El BCP informó específicamente que las personas físicas y jurídicas vinculadas a Ueno Bank están excluidas de la cobertura, conforme a la legislación. Si alguna de ellas recibe fondos de la garantía, deberá devolverlos al FGD dentro de las 24 horas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes.

La exclusión de la garantía no elimina necesariamente el derecho a reclamar créditos contra la entidad en el procedimiento judicial que corresponda.

¿Qué pasará con el banco?

El BCP inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank después de constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

La medida implica el cese de las operaciones habituales de la entidad y la intervención de la Superintendencia de Bancos para verificar su situación patrimonial, preservar los activos y determinar las obligaciones pendientes.

El proceso contempla la posibilidad de transferir activos y pasivos a otras entidades financieras mediante mecanismos previstos en la legislación. El objetivo es proteger a los depositantes y procurar la mayor recuperación posible de los fondos.

Hasta el 9 de noviembre de 2026, el BCP no había anunciado una entidad que sustituya definitivamente a Ueno Bank ni una fecha para la conclusión de todo el procedimiento. Por eso, los clientes deben diferenciar entre el pago de la garantía, que ya está en marcha, y el futuro de la entidad bancaria, que sigue bajo resolución.

¿Dónde presentar consultas y reclamos?

El Banco Central del Paraguay habilitó una dirección específica para recibir consultas, dudas y reclamos relacionados con las acreditaciones del Fondo de Garantía de Depósitos:

Según la información difundida, la atención de consultas y reclamos por este medio comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026.

Para verificar los datos sobre el pago, los grupos de beneficiarios y las entidades asignadas, se debe ingresar a la plataforma oficial del Fondo de Garantía de Depósitos.

También se puede consultar la recopilación de todos los comunicados oficiales del BCP sobre Ueno Bank, publicada por ABC Color.