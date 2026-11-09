Ueno y fondos mutuos: Esto explica un experto sobre cómo se propagó la desconfianza entre inversionistas y los riesgos

El economista ingeniero Robert Soto analiza cómo los problemas financieros generados por el procedimiento de resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) al Ueno Bank provocaron incertidumbre y rescates en fondos mutuos, incluso entre aquellos sin exposición directa a los activos afectados.

Soto explica por qué la confianza, la liquidez y la gestión de riesgos son determinantes para proteger las inversiones. A continuación, su análisis íntegro.

Cuando la confianza se pone a prueba: lecciones sobre liquidez, fondos mutuos y gestión de riesgos

Los acontecimientos recientes pusieron al sistema financiero paraguayo en el centro de la atención pública. Lo que comenzó como un problema asociado a una institución financiera específica (Ueno Bank) terminó generando preocupación entre miles de inversionistas de fondos mutuos.

Algunos fondos mantenían exposición a activos vinculados con dicha institución y/o con sus empresas relacionadas, y debieron reflejar las pérdidas de dichas posiciones. Como consecuencia, inversionistas acostumbrados a observar rendimientos relativamente estables, especialmente en los fondos de liquidez, se enfrentaron a una realidad que los mercados suelen recordarnos periódicamente: toda rentabilidad está asociada a algún nivel de riesgo, aun cuando este no sea evidente durante los períodos de estabilidad.

Sin embargo, el fenómeno más interesante no fue la pérdida en sí misma, sino la reacción posterior. La incertidumbre se extendió rápidamente hacia inversionistas cuyos fondos no tenían exposición directa a los activos afectados, generando rescates y presiones de liquidez en distintos segmentos de la industria. Lo que comenzó como un problema financiero localizado terminó convirtiéndose en una prueba de confianza en la industria de fondos mutuos.

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¿Cómo un problema puntual terminó afectando a participantes que nunca estuvieron expuestos al riesgo original?

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La economía de la confianza

En 2022, los economistas Douglas Diamond y Philip Dybvig recibieron el Premio Nobel de Economía por demostrar que los sistemas financieros funcionan gracias a la confianza entre sus participantes. Cuando los participantes creen que otros podrían retirar sus recursos antes que ellos, tienden a replicar ese comportamiento. La confianza, por tanto, no es solo una percepción individual; es un fenómeno colectivo que influye sobre decisiones económicas reales. Esta lógica no se limita a los bancos. También puede observarse en la industria de gestión de activos, donde las decisiones de los inversionistas están condicionadas por sus expectativas y por las acciones de otros participantes. Cuando la confianza se debilita, incluso temporalmente, pueden aparecer reacciones que exceden ampliamente el hecho que las originó.

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Del riesgo financiero al contagio de expectativas

Los acontecimientos recientes no pueden explicarse únicamente por las pérdidas asociadas a determinados activos. También deben entenderse a través de un fenómeno conocido como contagio de expectativas: cuando los inversionistas dejan de reaccionar únicamente a los riesgos observables y, ante la creciente incertidumbre y mayor desconfianza, comienzan a tomar decisiones en función de lo que creen que harán los demás participantes del mercado.

George Akerlof demostró que las asimetrías de información -donde algunos participantes disponen de mejor información que otros- pueden alterar el funcionamiento eficiente de los mercados y generar decisiones defensivas ante la incertidumbre. Los inversionistas menos informados suelen actuar de manera más conservadora para evitar pérdidas potenciales, porque no logran diferenciar adecuadamente entre portafolios buenos y malos. Este comportamiento también encuentra explicación en las finanzas conductuales. Daniel Kahneman demostró que las personas experimentan las pérdidas con una intensidad emocional significativamente mayor que las ganancias equivalentes, lo que tiende a reforzar decisiones defensivas en escenarios de incertidumbre.

La incertidumbre inicial se vio amplificada por un segundo canal de transmisión: liquidez. La suspensión temporal de algunos fondos directamente expuestos limitó la disponibilidad inmediata de recursos para ciertos inversionistas, especialmente institucionales. Como consecuencia, algunos de ellos recurrieron a otros fondos que continuaban operando normalmente para obtener liquidez, generando rescates incluso en fondos que no compartían el mismo riesgo. Y ante la dificultad de distinguir entre fondos expuestos y no expuestos, muchos inversionistas optaron por reducir posiciones de manera generalizada. En otras palabras, el problema dejó de transmitirse a través de los activos afectados y comenzó a propagarse a través de las expectativas de los propios inversionistas.

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Cuando las redes sociales amplifican la incertidumbre

La información circula en tiempo real, pero no siempre acompañada del contexto necesario para interpretarla. Como resultado, rumores, opiniones y hechos verificados compiten por la atención del público. En este entorno, muchos inversionistas reaccionan no solamente a los riesgos reales, sino también a la percepción de riesgo. Y cuando la incertidumbre aumenta, esas percepciones pueden extenderse más rápido que los fundamentos que las originaron. La experiencia de Silicon Valley Bank en Estados Unidos mostró cómo la velocidad de transmisión de la información contribuyó a su colapso.

Hay que dejar claro que, pese a la incertidumbre, los indicadores disponibles continúan reflejando un sistema financiero paraguayo con adecuados niveles de solvencia, liquidez y rentabilidad. En otras palabras, el sistema financiero paraguayo sigue mostrando solidez. La experiencia internacional demuestra que incluso sistemas financieros robustos pueden atravesar tensiones en instituciones individuales sin que ello implique una crisis sistémica.

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La verdadera lección para los inversionistas

Episodios como este dejan una enseñanza importante: riesgo e inversión son conceptos inseparables. Ninguna inversión está libre de riesgos y ningún gestor profesional puede anticipar todos los eventos adversos. Sin embargo, eso no significa que todos los riesgos sean inevitables ni que todas las decisiones de inversión tengan la misma calidad. La diferencia entre una buena y una mala gestión rara vez se observa durante los períodos de bonanza. Se hace visible cuando los riesgos finalmente se materializan. Después de todo, la rentabilidad suele ser observable por todos; la verdadera calidad de una gestión se revela en las decisiones tomadas antes de que aparezcan los problemas. Por ello, los inversionistas deberían prestar tanta atención a los procesos de gestión como a las rentabilidades obtenidas. Cómo se construye una cartera, qué criterios se utilizan para evaluar emisores, cómo se monitorean concentraciones y cómo se administra la liquidez, suelen ser preguntas más importantes que el rendimiento observado en un período determinado.

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Gestión profesional y deber fiduciario

La función de un gestor profesional, como una administradora de fondos mutuos o de inversión, no consiste únicamente en buscar rentabilidad. También implica analizar emisores, evaluar escenarios adversos, monitorear riesgos y proteger los intereses de los inversionistas.

Este principio se encuentra recogido en estándares internacionales como el Código de Ética y los Estándares de Conducta Profesional del CFA Institute, que exigen actuar con diligencia, competencia, independencia y objetividad, siempre en beneficio de los clientes. La debida diligencia no garantiza que nunca existan pérdidas. Lo que exige es que las decisiones se adopten sobre la base de análisis razonables, información suficiente y procesos consistentes de evaluación y monitoreo de riesgos.

En mercados relativamente pequeños, como el paraguayo, donde las oportunidades de diversificación son naturalmente más limitadas, la calidad de esos procesos adquiere una relevancia aún mayor.

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El desafío paraguayo: diversificar en un mercado pequeño

Harry Markowitz demostró que la diversificación efectiva reduce riesgos. Sin embargo, su aplicación en Paraguay presenta desafíos particulares. Un mercado con pocos emisores, alta concentración y menor profundidad obliga a mirar más allá del número de activos que componen una cartera. La verdadera diversificación consiste en evitar que múltiples inversiones dependan de una misma fuente de riesgo, aun cuando aparenten ser distintas. Por ello, la gestión de concentraciones y el análisis de interrelaciones entre emisores deberían ser especialmente relevantes para los inversionistas locales.

Reflexiones finales

Lo ocurrido recientemente deja una enseñanza importante. Los mercados financieros no se mueven únicamente por balances, indicadores o estados financieros. También se mueven por percepciones, expectativas y confianza.

Lo que comenzó como una dificultad asociada a una institución específica (Ueno Bank) terminó convirtiéndose en una prueba para la industria de fondos mutuos y para miles de inversionistas. No porque todos compartieran el mismo riesgo, sino porque la confianza rara vez distingue entre quienes estaban expuestos y quienes no lo estaban.

Cuando la confianza se pone a prueba, la liquidez, la diversificación y la disciplina en la gestión de riesgos dejan de ser conceptos teóricos y vuelven a ocupar el lugar que siempre debieron tener: el centro de toda decisión de inversión. Porque, en última instancia, los mercados financieros no distinguen entre optimistas y pesimistas; distinguen entre quienes comprendieron los riesgos que asumieron y quienes los descubrieron demasiado tarde.

Por ello, los inversionistas siempre deben tener presente estos cinco principios antes de que los tiempos de incertidumbre afloren y amenacen su patrimonio: