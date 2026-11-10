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Economía
10 de noviembre de 2026 - 17:40

Ayolas: nueva administración municipal hereda deuda de G. 7.340 millones

José Mutti junto a su equipo de gabinete durante una conferencia de prensa.
En conferencia de prensa, el intendente de Ayolas, José Mutti, informó sobre la existencia de una deuda de G. 7.340.143.513, heredada de la administración anterior.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Las nuevas autoridades municipales heredaron de la administración anterior una deuda de G. 7.340.143.513, situación que dificulta el acceso a fondos pendientes de transferencia.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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El intendente de Ayolas José Mutti (ANR-Añetete) durante una conferencia de prensa realizada este martes en la sala de reuniones de la Municipalidad detalló los compromisos financieros que arrastra la institución. Entre las principales obligaciones figuran deudas por sueldos, jornales y dietas, que ascienden a G. 2.160.400.122, además de transferencias pendientes por impuestos inmobiliarios destinadas a la Gobernación de Misiones y al Ministerio de Hacienda, por G. 288.193.346.

Lea más: Veda pesquera: el 11 de noviembre vence el plazo para vender stock de pescado

El listado de pasivos incluye obligaciones bancarias (préstamos) por G. 4.271.896.429, deudas con proveedores por G. 311.520.732, gastos sociales por G. 16.250.000, dietas de años anteriores por G. 137.744.009 y servicios personales por G. 154.138.875.

Fondos retenidos y demandas

Durante la presentación, Mutti informó que la Municipalidad de Ayolas tiene transferencias pendientes de percepción por un total de G. 1.887.879.909. Estos recursos corresponden al Fonacide (G. 400.561.211), juegos de azar (G. 72.886.290) y royalties (G. 1.414.432.408).

Sin embargo, explicó que no es posible acceder a estos fondos debido a las deudas pendientes con la Gobernación y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ese sentido, señaló que primero deben cancelarse los compromisos tributarios para liberar los recursos.

En cuanto a las acciones judiciales, el intendente fue consultado sobre la existencia de demandas promovidas por entidades financieras debido al incumplimiento de los pagos de préstamos contraídos durante la administración del exintendente ayolense Carlos Duarte (ANR-HC), correspondiente al periodo 2021-2026. Al respecto, confirmó que existen trámites impulsados por cooperativas.

Mutti solicitó una auditoría por la CGR

Mutti también confirmó que el pasado 6 de noviembre remitió una nota formal a la Contraloría General de la República (CGR), mediante la cual solicitó una auditoría de gestión a la administración saliente, correspondiente al periodo 2021-2026.

Finalmente, el ejecutivo comunal manifestó que una de las prioridades de su gestión será cumplir con el pago de los salarios atrasados de los funcionarios municipales.

Para ello, prevé implementar estrategias de concienciación y facilidades para los contribuyentes, con el objetivo de reactivar las recaudaciones locales y obtener recursos económicos para cumplir con los trabajadores y otros compromisos asumidos por la institución municipal.

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