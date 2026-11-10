ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
10 de noviembre de 2026 - 20:17

La Colmena: Colapso del vertedero municipal apura el plan de relleno sanitario

Ordenan los desperdicios en el vertedero municipal de La Colmena, donde se prevé desarrollar el relleno sanitario.
Ordenan los desperdicios en el vertedero municipal de La Colmena, donde se prevé desarrollar el relleno sanitario.Emilce Ramírez

LA COLMENA. El intendente Mario Melgarejo (ANR) inició obras urgentes en el vertedero municipal para avanzar hacia un relleno sanitario.

Por Emilce Ramírez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El vertedero municipal de este distrito, ubicado en el barrio San Rafael, colapsó por la acumulación de desperdicios y la falta de reparación de su camino de acceso.

Ante esto, el nuevo intendente dispuso un plan urgente de mejoramiento del camino y de ordenamiento del predio del botadero municipal, como paso previo al relleno sanitario.

Una excavadora trabaja en el vertedero de La Colmena, moviendo residuos acumulados para liberar espacio.
Una excavadora trabaja en el vertedero de La Colmena, moviendo residuos acumulados para liberar espacio.

El vertedero municipal está habilitado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y contaba con un Plan de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos, pero que no fue desarrollado por el exintendente Sergio Galeano (ANR), lo que derivó en el colapso del botadero.

Como medida inmediata, la actual administración reparó unos 200 metros del camino vecinal, que estaba intransitable, para llegar al vertedero municipal. Dentro del botadero se realiza el ordenamiento de los desperdicios, como paso previo para dar inicio al proyecto de relleno sanitario.

Lea más: La Colmena: se va el intendente y deja a funcionarios sin cobrar sus salarios

Licencia ambiental y antecedentes

En 2025, el vertedero obtuvo su licencia ambiental tras un proceso de adecuación y de compromiso de mejoras, que incluyó una ordenanza ambiental, la clasificación de residuos y el manejo adecuado de los desechos domiciliarios.

En el vertedero de La Colmena se prevé aplicar el plan de gestión ambiental y el relleno sanitario.
En el vertedero de La Colmena se prevé aplicar el plan de gestión ambiental y el relleno sanitario.

En el marco del plan de mejoras del sistema de recolección se había adquirido un camión compactador. Sin embargo, por falta de mantenimiento, el vehículo se encuentra varado en la calle y el proceso de adecuación del vertedero se dejó de lado, pero ya están trabajando para seguir con las recomendaciones dictadas por el MADES.

Lea más: Nuevos intendentes de Paraguarí heredan deudas millonarias y cajas sin fondos

Próximos pasos

El intendente anunció que acudirá al MADES para interiorizarse de la situación del vertedero y de las condiciones en que lo encontró.

El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (ANR).
El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (ANR).

Finalmente, informó que su administración ya está trabajando para implementar el relleno sanitario y que se encargará de la concienciación ciudadana para que los vecinos clasifiquen sus residuos, lo que facilitará el ordenamiento en el depósito final.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más

Te puede interesar