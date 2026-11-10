La Colmena: Colapso del vertedero municipal apura el plan de relleno sanitario

El vertedero municipal de este distrito, ubicado en el barrio San Rafael, colapsó por la acumulación de desperdicios y la falta de reparación de su camino de acceso.

Ante esto, el nuevo intendente dispuso un plan urgente de mejoramiento del camino y de ordenamiento del predio del botadero municipal, como paso previo al relleno sanitario.

El vertedero municipal está habilitado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y contaba con un Plan de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos, pero que no fue desarrollado por el exintendente Sergio Galeano (ANR), lo que derivó en el colapso del botadero.

Como medida inmediata, la actual administración reparó unos 200 metros del camino vecinal, que estaba intransitable, para llegar al vertedero municipal. Dentro del botadero se realiza el ordenamiento de los desperdicios, como paso previo para dar inicio al proyecto de relleno sanitario.

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Licencia ambiental y antecedentes

En 2025, el vertedero obtuvo su licencia ambiental tras un proceso de adecuación y de compromiso de mejoras, que incluyó una ordenanza ambiental, la clasificación de residuos y el manejo adecuado de los desechos domiciliarios.

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En el marco del plan de mejoras del sistema de recolección se había adquirido un camión compactador. Sin embargo, por falta de mantenimiento, el vehículo se encuentra varado en la calle y el proceso de adecuación del vertedero se dejó de lado, pero ya están trabajando para seguir con las recomendaciones dictadas por el MADES.

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Próximos pasos

El intendente anunció que acudirá al MADES para interiorizarse de la situación del vertedero y de las condiciones en que lo encontró.

Finalmente, informó que su administración ya está trabajando para implementar el relleno sanitario y que se encargará de la concienciación ciudadana para que los vecinos clasifiquen sus residuos, lo que facilitará el ordenamiento en el depósito final.