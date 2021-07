La loca experiencia de visitar Paraguay

No obstante, aseguró que se siente “extremadamente entusiasmada y honrada” de llegar a nuestro país junto al baterista Butch Vig, el bajista Steve Marker y el guitarrista Duke Erikson, célebres productores de rock que decidieron armar una banda con la cantante.

Tras sus primeros shows en la región, la artista afirmó que “en Sudamérica la gente parece estar muy abierta con sus sentimientos”, al tiempo de señalar la dulzura que también encontró en sus fans. No obstante, afirmó que esta diferencia no se da durante los shows sino cuando conocen a la gente en el backstage o van a cenar. “Es muy apasionada y tiene una gran conexión con la música y eso es algo muy emocional para mí. Estoy muy conmovida con la gente que he conocido”, expresó.

Manson también indicó que les tomó mucho tiempo llegar a Sudamérica porque su anterior compañía discográfica no quería que vengan a la región. “Pensaban que haríamos más dinero en Europa”, expresó.

Indicó que cuando volvieron a reunirse, tras siete años de pausa, decidieron conformar su propia discográfica Stunvolume y que todas las decisiones estarían basadas en lo que querían en sus vidas. “Probablemente pienses que te estoy mintiendo, pero es la verdad, una de las leyes que hicimos fue venir a Sudamérica porque encontramos un apoyo fenomenal de nuestros fans”, agregó.

Con respecto a su nuevo álbum, “Not your kind of people”, Shirley dijo que no tiene una canción favorita porque ama a todas por distintas razones. “Es un disco que marca el después de un tiempo difícil en Garbage. Es un disco muy apasionado en muchas formas”, aseveró.

La cantante también se definió como una mujer proveniente del viejo mundo del rock alternativo, por lo que recomendó a Siouxie and the Banshees, Courtney Love, Yeah Yeah Yeahs y Björk como artistas que deberían integrar la colección de cualquier melómano.

Finalmente, aseguró que con los demás integrantes de la banda se sienten afortunados, en medio de “una gran aventura que no todos tienen la chance de vivir”.

Las entradas para el concierto pueden ser adquiridas en los locales de Ticket Show o a través de la página www.ticketshow.com.py.

Los sectores habilitados son: VIP (G. 420.000), Preferencia (250.000) y Platea (100.000).

