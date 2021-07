Atraso en obras ya mató el comercio sobre la avenida Madame Lynch

Esto mismo podría ocurrir con los negocios instalados sobre la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia, con la imposición del Metrobús por parte de la cartera de Obras Públicas."Los negocios tuvieron que cerrar. Poco a poco empezaron a irse todos de acá porque tardaron en terminar la obra. El Ministerio de Obras Públicas dijo que iban a terminar en dos, tres años. Los pocos que se quedaron eran los dueños, los que se fueron rápido eran los inquilinos", manifestó Benito Ramírez (60), un antiguo morador de la Avda. Madame Lynch ante la consulta sobre los problemas ocasionados por la obra.



Silvio Velázquez (71), otro frentista de a zona, no dudó en decir que fue uno de los más perjudicados. "Mi casa cortó por la mitad el Ministerio de Obras Públicas. Me pagó 80 millones de guaraníes. Costaba mucho más porque era de dos pisos, y yo tenía una despensa, como un pequeño supermercado. Yo cambié por un vehículo el pedazo de terreno que me sobró después de la expropiación", subrayó.



La mayor parte de los negocios instalados son de industrias y playas de autos, lo que se conoce como zona industrial del tipo 15.



Víctor Manchini, propietario de una firma dedicada a la fabricación de termocalefones, explicó que la zona ahora ya no puede utilizarse para comercios porque se volvió vía rápida y porque la falta de estacionamientos no lo permite. Al igual que los demás, dijo que la obra provocó el cierre de numerosos negocios a causa de la obra.



El único beneficio, según los testimonios de las personas, fue la canalización del arroyo porque desde que concluyó la obra ya no sufren por las inundaciones de sus viviendas en épocas de lluvia.



Podría repetirse



Esta misma situación se podría presentar en la zona de Avda. Eusebio Ayala donde la cartera de Obras Públicas pretende construir dos carriles exclusivos para el Metrobús, un sistema de transporte que promete el mejoramiento del aspecto de la ciudad, pero no solucionará el congestionado tráfico desde San Lorenzo hasta Asunción.



Los proyectistas optaron por el Metrobús porque requiere menor inversión que otros sistemas como el tren eléctrico que ni siquiera se analizó por el alto costo.



Lo concreto es que la cartera estatal se casó con un plan que significará una erogación muy superior a la prevista inicialmente porque a la cifra de inversión estimada de US$ 160 millones se deben sumar indemnizaciones a transportistas y subsidios a la concesionaria.



Los proyectistas esperan la aprobación de Diputados del crédito de US$ 125 millones del BID para iniciar la obra.