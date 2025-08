Cifarma asevera que no es culpable del “caos administrativo” del IPS

–¿Cuál es el motivo de vuestra visita?

–Queremos enfatizar que jamás hemos pedido el uso de los fondos jubilatorios para comprar fármacos o pagar cuentas a las farmacéuticas. Todo lo que nosotros dijimos es que no se pueden usar fondos de salud para construir hospitales, mientras ese fondo tenga un déficit de 16.000 millones de guaraníes mensuales, y sugerimos que se estudie el uso del dinero de pensión para la construcción de obras de infraestructura hospitalaria, que es propiedad de esos fondos.

–El presidente del IPS que renunció (Dr. Aníbal Filártiga) dejó entrever esa versión...

–¿Qué presión lo que nosotros podemos ejercer? Hace un año que le estamos financiando al fondo de salud, entregando hasta todos los días medicamentos sin saber cómo ni cuándo vamos a cobrar. La falta de fármacos se produjo porque no se emitieron las órdenes de compras de licitaciones adjudicadas, y nosotros no podemos entregar si no hay una orden, de modo que rechazamos enfáticamente esa versión.

–Habla de que lo estaban “boicoteando”, como una suerte de medida de presión.

–De ninguna manera. Le puedo demostrar que entre la emisión de la orden y la entrega, en el peor de los casos, han pasado una semana o 10 días, pero jamás hemos dejado de entregar, ni aún en el pico más alto del endeudamiento del IPS.

–¿Cuánto debe el Instituto solamente a las farmacéuticas?

–Hacia fines de agosto, la deuda vencida con los proveedores era de aproximadamente 260.000 millones de guaraníes, y con los laboratorios nacionales, asociados a Cifarma, debe estar en alrededor de 200.000 millones.

–¿Se llegó a regularizar la deuda con aquel préstamo bancario de G. 200.000 millones?

–Parte de la deuda pagaron con ese préstamo (del año 2013), y ahora ya lo tienen que devolver al banco, y allí es donde comienza a complicarse la cosa para Previsión. Este no es un problema que se pueda resolver con medidas coyunturales. Esto requiere una reforma estructural de fondo del IPS. Por la cantidad de asegurados que se tiene hoy día y que se debe atender, a todas luces el fondo de salud, como está estructurado ahora, no va a dar abasto.

–¿Eso no ocurría antes de que asumiera este nuevo Gobierno?

–Es normal que haya cierto atraso, pero nunca se han visto montos y atrasos de esta magnitud.

–¿Es fruto de un descalce financiero o de mala administración?

–En la medida que aumenta la cantidad de gente atendida por el fondo de salud, y en la medida que se use este fondo para inmovilizarlos en hospitales a largo plazo, empeora la crisis que estamos viviendo. De que hacen falta más hospitales no hay ninguna duda, si ya hay más de 500.000 personas que tienen que ser atendidas, pero no “vestir un santo” desvistiendo a otro, eso crea este tipo de problemas.

–¿Qué hay de cierto en que esto es el resultado de unas sobrecompras irresponsables de los administradores anteriores?

–Si hubiese habido una sobrecompra, ¿cómo se pudo llegar a una situación de faltas como la que tenemos actualmente? No hubo tal sobrecompra, se compró lo necesario.

Nosotros no podemos poner la mano en el fuego por todo el mundo, lo que decimos es que los industriales no hemos sobrevendido ni sobrefacturado, ni formamos parte de ninguna “rosca mafiosa”, como se ha dejado entrever.

–¿O sea, el IPS compró como siempre solo lo que necesitaba?

–Claro. Inclusive los precios que se ofrecen en las licitaciones son absolutamente los más bajos de la región.

Se pueden comparar los precios de nuestras licitaciones con las de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Bolivia.

–¿En qué porcentaje nuestros precios son más bajos?

–En el mercado paraguayo, los medicamentos nacionales están entre el 50% para abajo frente a los importados, y con las licitaciones internacionales estamos entre un 18% y 30% más abajo. O sea, dónde está la trampa de los precios, de las licitaciones y de las roscas mafiosas. Yo les digo, si no se vendiesen medicamentos nacionales, la crisis sería tremendamente mayor, porque los que regulan los precios hacia abajo son los fármacos nacionales.

–¿Qué cree que pasó con el Dr. Filártiga?

–Yo creo que él se dio cuenta de que, para un médico, los problemas administrativos, políticos y legales eran excesivos; es decir, para un hombre que no está formado en esos temas. Es una lástima, porque es un profesional muy capaz, está administrando Emergencias, es un hombre honesto, correcto. Nosotros sentimos que Filártiga haya dejado el cargo, pero no se nos puede achacar a nosotros que hayamos hecho presión para que él salga, de ninguna manera. Enfáticamente lo digo, en nombre de mi gremio: nada hemos tenido que ver.