Desarrollar tren eléctrico requerirá una inversión de US$ 420 millones

La cifra es superior a los US$ 160 millones estimados para el Metrobús, con la diferencia de que incluye provisión de seis trenes con diez vagones cada uno. El plan del MOPC no contempla la adquisición de los 185 buses articulados ni la indemnización a los transportistas. Se le deben sumar además la superficie que se restará a la citada arteria y el ahorro por uso de energía eléctrica, de US$ 8 millones al año, entre otros.La construcción de toda la infraestructura para un sistema de tren eléctrico sobre vías elevadas, más la provisión de tres unidades con diez vagones cada una, costarían alrededor de US$ 420 millones.



Este dato fue proporcionado por un europeo, vinculado a una empresa dedicada a construir este tipo de sistemas de transporte público en importantes ciudades de América Latina, Asia y, por supuesto, Europa.



Solicitó la reserva de su identidad para que no lo acusen de interferir en la política interna.



La implementación del Metrobús desde San Lorenzo hasta Asunción (18,4 kilómetros) costará US$ 160 millones. La implementación del eléctrico será de US$ 260 millones más al Metrobús.



Solo que el monto para el sistema eléctrico incluye la provisión de seis trenes con 10 vagones cada uno. Cada vagón tiene una capacidad de entre 80 y 100 pasajeros.



El proyecto Metrobús del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no contempla la adquisición de los 185 buses articulados. Las unidades, según el plan, serán proveídas por la empresa que gane la concesión, por un lapso de 13 años. Recordemos que cada unidad tiene un costo de US$ 230.000, lo que significará una inversión cercana a los US$ 45 millones.



Monto fijado subirá



Los US$ 160 millones de inversión para el Metrobús fijado por los proyectistas será superior porque se le deben sumar otros costos, tales como los US$ 8 millones que se ahorrará en combustible al utilizar electricidad y las indemnizaciones que pagará el Gobierno a los propietarios de las 39 líneas de transporte que operan sobre Eusebio Ayala.



También se le debe sumar la superficie de la citada arteria a ser destinada exclusivamente al Metrobús, que trepa a US$ 73 millones. Y, como si fuera poco, se le debe añadir el costo del pasaje. Es casi seguro que la empresa concesionaria establecerá su propio costo. Esta diferencia –según los proyectistas– será subvencionada por el Estado porque no debe ser superior a G. 2.300 o lo que fije el Gobierno.



Solución a largo plazo



El Metrobús será una solución parche y no a largo plazo como el metrorail. Se retirarán alrededor de 1.000 vehículos del trasporte público que circulan actualmente por Eusebio Ayala, pero se restará superficie. El plan cayó bien a la ciudadanía justamente por el anuncio del retiro de las chatarras y la provisión de unidades nuevas y con acondicionador de aire. No toman en cuenta la reducción de la superficie de circulación de los vehículos privados, que igual entorpecerá el tráfico.



Críticas al sistema



El sistema que quiere imponer el MOPC tuvo éxito en algunas ciudades, pero en otras, no. Entre las críticas se escuchan el tema de la dependencia del diésel, el fuerte impacto en las zonas, su baja velocidad y mediana capacidad, sin punto de comparación con los trenes.