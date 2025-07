Gobierno mantiene negativa a alternativas de subsidio planteadas por transportistas

Las líneas de transportes afiliadas al Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana Cetrapam y a la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) exigen un aumento de la ayuda estatal en G. 200 por boleto.

En este asunto no hay diferencia entre Cetrapam y Ucetrama, ya que coinciden en que el pasaje real es G. 2.623, según acuerdo suscrito por el ministro Enrique Salyn Buzarquis y el viceministro Luis Pereira. El método de lucha es lo que distancia a ambos gremios. El primero amenaza con un paro que comenzaría el 14 del corriente; el segundo, aboga por el diálogo, aunque esto es lo único que pregonan los representantes del Gobierno. Los socios de Ucetrama también están atrapados por el mismo problema.

Ayer comenzó otra ronda de conversaciones en torno a un tema: suba del subsidio. El incremento del pasaje de ómnibus, hasta el precio anterior de G. 2.300, no es una alternativa política para el gobierno. César Ruiz Díaz estuvo en el Viceministerio para cumplir un compromiso: conversar con Pereira, quien ni siquiera tiene instrucciones precisas del Gobierno.

“Guinda sobre la torta”

El billetaje electrónico es la “guinda sobre la torta” del sistema de transporte, según el presidente de Cetrapam, quien describió así el estado del “diálogo” con representantes del Gobierno. No hay avance sobre un tema que es vital para los transportistas: la diferencia entre el pasaje real o técnico, de G. 2.623 y el político, de G. 2.100.

Ruiz Díaz enfatizó que las líneas están de acuerdo con la implementación del boleto electrónico, que no hace al punto del conflicto. Aclaró que el sistema no ayudará a mejorar el servicio, pero si la recolección de datos, como cantidad de pasajeros transportados por día y por ómnibus. El empresario dijo que la incautación de buses de las líneas no permisionarias es una alternativa para bajar el subsidio. Si se pudiera bajar la tarifa, porque aumenta el número de pasajeros transportados por ómnibus, igualmente se reducirá la ayuda estatal.

La Cetrapam propone un subsidio sobre el gasoíl, según el consumo. Sobre estos temas no pudimos hablar ayer con el viceministro Pereira, ya que no nos devolvió la llamada.