MAG autoriza el algodón Bt-RR

“Presentamos el pasado miércoles todos los dictámenes requeridos para la autorización de los eventos transgénicos en algodón, los que se habían autorizado en forma extraordinaria en 2012, pero esta vez habiendo seguido todo el proceso técnico”, explicó.

Señaló que la autorización ya estaba firmada aunque no sabía si ya fue difundida oficialmente. Es importante recordar que la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) había expresado la preocupación de la falta de semillas para la próxima campaña, que se disponía aproximadamente de unas 10.000 bolsas, sin contar con los remanentes de las semillas transgénicas importadas con la autorización extraordinaria. “Si esta semana no se libera el algodón transgénico Bt-RR, no quedará tiempo para importar y será tarde nuevamente”, había indicado Cristaldo.

Por otro lado, la directora de Semillas, del Senave, Ing. Agr. Dolia Garcete, estimó que unas 26.000 bolsas de semillas transgénicas Bt-RR estaban pendientes de la liberación. El remanente de semillas de algodón suma unas 43.000 bolsas para igual cantidad de hectáreas, pendientes de análisis.